Il Milan ripiomba su Vlahovic Djalò al Besiktas 

Cercasi attaccante. Il Milan continua la caccia a una prima punta e sembrava fatta per il ventenne Harder dello Sporting Lisbona. Ma il club portoghese tergiversa in attesa di trovare il sostituto, individuato in Ioannidis del Panathinaihos, però tra richiesta e offerta c’è una differenza di 5-6 milioni. Così la dirigenza rossonera torna con decisione su Vlahovic ed è disposta a pagare alla Juve i 25 milioni chiesti. Resta il problema dell’ingaggio del serbo, 12 milioni all’anno. Se la punta spalmasse il compenso l’affare si chiuderebbe e la Juventus (che ha ceduto Djalò al Besiktas) tornerebbe su Kolo Muani.

In tutto questo sono arrivate le parole dell’agente di Gimenez: «Non lascerà il Milan», ha detto Rafaela Pimenta». Il Diavolo porta avanti anche la trattativa in uscita per Musah all’Atalanta, che nelle intenzioni di Allegri aprirebbe un posto per Rabiot, ma il Marsiglia su richiesta del tecnico De Zerbi sembra orientato a perdonare il giocatore protagonista della lite con Rowe, intanto andato al Bologna. Il Milan cerca anche un difensore e il preferito è Comuzzo della Fiorentina, che ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal. L’alternativa è Demiral, attualmente in Saudi League all’Al Ahli.

La Roma è ferma e le proteste via etere dei tifosi sono tante, soprattutto per il tempo speso per cercare di prendere Sancho. Oltretutto Gasperini, che ha chiesto Pessina, ha fatto presente che il giovane George del Chelsea, proposto come alternativa, non gli serve. Nel frattempo sta sfumando Fabio Silva del Wolverhampton, a un passo dal Dortmund. Il Verona prende l’attaccante nigeriano Orban e il difensore tedesco Kotchap.

