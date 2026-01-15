VaiOnline
Serie A.
16 gennaio 2026 alle 00:33

Il Milan resta in scia all’Inter 

Vittoria in rimonta a Como grazie a uno strepitoso Rabiot 

Como 1

Milan 3

Como (4-2-3-1) : Butez; Van der Brempt, Kempf (1' st Carlos), Ramón, Moreno (31' st S. Roberto); Da Cunha (15' st Caqueret), Perrone; Vojvoda (21' st Kühn), Nico Paz, Baturina (15' st Rodríguez); Douvikas. In panchina Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne, Cerri. Allenatore Fabregas.

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (41' st Athekame), Fofana (25' st Ricci), Modrić (41' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (18' st Füllkrug), Leão (25' st Loftus-Cheek). In panchina Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic, Castiello. Allenatore Allegri.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 10' Kempf, 46' Nkunku (rigore); nel st 10' e 43' Rabiot.

Como. Il Milan espugna il Sinigaglia, unica squadra a riuscire nell'impresa finora nel campionato, nel recupero della sedicesima giornata. Una partita complicata per i rossoneri che soffrono il gioco del Como ma poi con cinismo e freddezza concretizzano tutte le occasioni create. Alla rete di Kempf in avvio, risponde Nkunku al 46' su rigore. Poi ci pensa l'uomo di fiducia di Allegri, Rabiot, a regalare con una doppietta (era stato sempre lui, tra l’altro, a procurare il penalty) tre punti importantissimi al Diavolo che scavalca il Napoli e si porta a -3 dall'Inter.

Una prova di forza importante per i rossoneri, salvati in molte situazioni dagli interventi straordinari di Maignan su Nico Paz e Da Cunha. Il Como, deluso per il risultato, deve essere comunque soddisfatto della propria prestazione. La squadra di Fabregas è ormai una protagonista della Serie A e non più una sorpresa. Dopo 10' primo svarione difensivo del Milan: cross teso di Baturina, Kempf sul secondo palo anticipa Fofana e segna. Il portiere forse non impeccabile avrà comunque modo di riscattarsi. Poi nel momento migliore dei lariani, Saelemaekers recupera palla a metà campo, lancia Rabiot che anticipa Kempf e viene atterrato in area. Sul dischetto ci va Nkunku per decisione di Allegri.

Nella ripresa comincia meglio il Como ma è il Milan al 10’ a segnare: Leao lancia in area Rabiot che stoppa di petto e trova il pesantissimo gol del sorpasso. Al 43’ la chiude ancora il francese che prova la conclusione bassa di potenza dalla distanza e firma la sua doppietta. E il Milan resta in scia all'Inter.

