Il Milan punta su Chalobah e Wilson 

Sembravano destinati a un club, andranno in un altro. Zerbin e Popovic erano praticamente del Frosinone e invece entro le prossime 24 ore saranno del Monza. Che non vorrebbe fermarsi qui e cercherà di prendere anche Djuric dal Verona. Intanto il Milan sembra essersi allontanato da Brassier, difensore del Brest, che non vuole cedere il giocatore in questa finestra di mercato e chiede 13 milioni di euro. Cifra che i rossoneri, che ora puntano su Chalobah del Chelsea (l’alternativa è Godfrey dell’Everton, che piaceva anche alla Roma), non ritengono congrua.

Intanto la dirigenza milanista lavora anche per trovare un’alternativa in attacco a Giroud e anche in questo caso la pista porta in Inghilterra, visto che il nome più caldo è quello di Wilson del Newcastle, disposto a cedere il suo attaccante ma non in prestito. In uscita Romero, che andrà in Spagna per giocare nell’Almeria. E a proposito di Inghilterra, ora perfino il Times scrive di Mourinho proposto al Napoli, se non subito per la prossima stagione. Intanto Enrico Sposato, intermediario per l’affare Mangala, ha parlato del possibile affare tra Napoli e Nottingham Forest per il centrocampista belga: «Un calciatore come lui, per come la vedo io, potrebbe fare benissimo al Napoli, ha tanta voglia di Italia. C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo». Il presidente De Laurentiis cercherà di prendere anche un difensore e sembra voler puntare su Perez dell’Udinese.

In casa Lazio perde consistenza l’ipotesi Ikonè e avanza l’ipotesi El Ghazi, attaccante esterno olandese di origini marocchine, ex Ajax e licenziato di recente dal Magonza per un post sui social pro Palestina e contro Israele. Al presidente Lotito è stato proposto Sallai, nazionale ungherese che gioca nel Friburgo e con un passato (di una sola stagione, ma con 21 presenze) nel Palermo. Dal Brasile per i biancocelesti si fa anche il nome, per luglio, di John Kennedy del Fluminense. Il Como ha chiesto Strefezza al Lecce anche a titolo definitivo, mentre l’Olympiacos Pireo ha chiesto Yerry Mina alla Fiorentina. Il Verona dopo le cessioni che hanno portato circa 44 milioni nelle casse gialloblù è pronto ad ufficializzare gli arrivi del portoghese Vinagre dall’Hull City, del 22enne esterno olandese Tavsan dal Nec Nijmegen e dell’altro olandese Noslin dal Fortuna Sittard. Prosegue anche la trattativa con l’Heerenveen per prendere l’esterno offensivo norvegese Sahraoui. Djalò è arrivato alla Juventus e ora verrà sottoposto ad approfonditi test medici per verificarne le condizioni fisiche. I bianconeri daranno al Lilla 3,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il giocatore firmerà fino al 2028.

RIPRODUZIONE RISERVATA