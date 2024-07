Il Milan prova a chiudere per Morata e Fofana 

Il Milan prova per Arda Guler. Il talento turco messosi in evidenza agli Europei rischia di non trovare spazio al Real Madrid e per questo il club rossonero si è fatto avanti per averlo in prestito. Intanto, visto anche che Guirassy dello Stoccarda ha scelto il Borussia Dortmund, si sono intensificati i colloqui da parte milanista con gli agenti di Morata, al quale sono stati proposti quattro anni di contratto. Un quinquennale da 3,5 milioni a stagione è invece la proposta per il nazionale francese Fofana, considerato il rinforzo ideale per il centrocampo. Ma la prima offerta fatta al Monaco è stata di 12 milioni più bonus, pochi visto che il club del Principato ne chiede 20.

Le operazioni

È sempre molto attiva anche la Juventus, perché il ds Giuntoli vorrebbe regalare altre pedine al tecnico Thiago Motta: così il dirigente bianconero insiste con il Nizza, dal quale ha già preso Khephren Thuram, per avere Todibo e con l'Atalanta per Koopmeiners, per il quale però la richiesta continua ad essere molto alta, ovvero 60 milioni. E ora c'è anche il problema che sembra difficile poter inserire Huijsen come contropartita tecnica per la Dea perché sul ragazzo c'è il Psg. Il Newcastle ha chiesto Gatti, ricevendo risposta negativa. Il terzo giocatore che la Juve 'punta' è Sancho del Manchester United: l'idea sarebbe di uno scambio alla pari con Chiesa, in modo da farsi un piacere reciproco. Oltretutto la Roma, che aveva come obiettivo lo stesso Chiesa, si sarebbe stancata dell'attendismo del calciatore e ora starebbe guardando altrove. Così è tornato di moda il nome del kosovaro Zhegrova, attaccante esterno del Lilla. Per l'attacco il tecnico De Rossi continua a ritenere Omorodion il rinforzo ideale, ma per ora l'Atletico Madrid (con il quale si parla anche di Riquelme) non lo molla.

Il Napoli ha ufficializzato gli arrivi di Rafa Marin e Spinazzola, e oggi farà altrettanto per Buongiorno. Intanto il ds Manna tenta di risolvere il rebus Osimhen. Ma, dall'Arabia Saudita, arriva la voce che presto l'Al Nassr potrebbe farsi avanti. In tal caso il Napoli rimpiazzerebbe il nigeriano con Lukaku, che si è già promesso a Conte. La Lazio sarebbe invece interessata al “Cholito” Simeone se davvero Immobile, come sembra, andrà al Besiktas visto che i turchi sarebbero entrati nell'ordine d'idee di pagare fra i 3 e i 4 milioni al presidente Lotito. Il ds Fabiani ha invece confermato l’interessamento per Tavares, terzino portoghese dell'Arsenal che in questa stagione ha giocato in prestito nel Nottingham Forest.

