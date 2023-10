Il Milan perde l’occasione 

B. Dortmund 0

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Can; Brandt (19’ st Adeyemi), Reus (26’ st Nmecha), Malen (26’ st Bynoe-Gittens); Fullkrug (40’ st Moukoko). Allenatore Terzic.

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria (24’ st Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega (13’ st Adli); Pulisic (24’ st Chukwueze), Giroud (24’ st Okafor), Leao. Allenatore Pioli.

Arbitro : Marciniak (Pol).

Note : ammoniti Schlotterbeck, Reijnders, Emre Can, Hummels, Musah per gioco falloso.

Dortmund. Il Milan, ancora una volta, non va oltre lo 0-0 in Champions League e il rammarico è grande. Come contro il Newcastle, anche con il Borussia Dortmund la squadra di Stefano Pioli spreca tanto, troppo in girone di ferro come quello in cui sono capitati i rossoneri. Perché a complicare enormemente gli obiettivi Champions è il risultato del Parco dei Principi col Psg che crolla a sorpresa contro il Newcastle 4-1. Ora a guidare la classifica sono gli inglesi, poi il Psg a 3 punti, il Milan a 2 e il Borussia a 1. A Parigi serve fare l’impresa, che forse non è così impossibile.

Il Milan poteva fare di più ma ha spesso peccato in lucidità e commesso troppe leggerezze lasciando spazio ai padroni di casa. Le ripartenze non sono state efficaci e in alcune frazioni di gara il ritmo è calato. Ha deluso Pobega, meglio Adli entrato nella ripresa. Sottotono anche Giroud, che ha sbagliato troppo sottoporta. Le occasioni del Borussia sono spesso nate dagli errori in fase di costruzione degli ospiti: Malen sfiora il palo, Fullkrug impegna Maignan che respinge senza trattenere. Fatica Calabria, non al meglio. Ma proprio nel momento di sofferenza, arriva l’occasione limpida per il Milan che non si concretizza perché Giroud e Hernandez si ostacolano.

È una partita equilibrata. Il Borussia mette sotto pressione il Milan e ancora una volta ci pensa Maignan sul tiro al volo di Bensebaini. Poi i rossoneri sfruttano gli spazi con la velocità di Leao che, dopo una percussione a tutta fascia, non trova Giroud per un soffio, poi Pobega si fa ribattere il tiro. Nel secondo tempo ennesima occasione sprecata (stavolta da Pulisic). Il Milan tiene palla ma non riesce a incidere. L’allenatore rossonero butta nella mischia Okafor, Florenzi e Chukwueze. Quest’ultimo sbaglia, davanti a Kobel, poi Reijnders non inquadra. Finisce così e il Milan resta con l’amaro in bocca. Col Psg non si può sbagliare. Lo sa Leao: «Sono deluso per il risultato», ha detto, «vincere a Parigi è importante per il nostro obiettivo, la qualificazione».

