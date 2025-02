Il Milan non incide e il Feyenoord  ringrazia Maignan 

Feyenoord 1

Milan 0

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther; Read (34' st Mitchell), Beelen, Hancko, Smal (25' st Bueno); Moder, Milambo, Timber (34' st Osman); Hadj Moussa, Ueda (1' st Carranza), Paixão (40' st Ivanušec). In panchina Andreev, Ka, 'T Zand, Van Den Elshout, Giersthove, Redmond. All. Bosschaart.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Walker, Thiaw (20' st Tomori), Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic (20' st Chukwueze), João Félix, Leão (37' st Camarda); Gimenez (37' st Abraham). In panchina Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano. All. Conceição.

Arbitro : Sanchez (Spagna).

Rete : nel pt 3' Paixao

Rotterdam. Il Milan perde ancora in Champions League. Finisce 1-0 l'andata dei playoff contro il Feyenoord ed è una vittoria meritata per gli olandesi, solidi e intraprendenti. Il Milan con i quattro big in campo in attacco fin dal 1' - Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic - delude per approccio, spirito e atteggiamento. Proprio quelle caratteristiche a cui i rossoneri, secondo quanto dichiarato alla vigilia da Conceiçao, dovevano prestare maggiore attenzione. A dominare sono i padroni di casa, trascinati da uno straripante Paixao. Ed è proprio il brasiliano a sbloccare la partita dopo appena 3', dopo un'occasione sprecata da Reijnders. Sul gol incide la papera di Maignan (che si fa clamorosamente sorprendere sul primo palo) ma seppur con tanto tempo davanti, il Milan non riesce a ribaltarla. E ora a San Siro, martedì prossimo, i rossoneri hanno un solo risultato possibile per poter ancora sperare negli ottavi.

Per gran parte del primo tempo i rossoneri subiscono l'entusiasmo e il gioco del Feyenoord. Conceiçao dalla panchina si lamenta perché non si vince un contrasto e sono tante le incomprensioni davanti. Leao ci mette un po’ ad entrare in partita ma non riesce mai a incidere e ha sulla coscienza la clamorosa occasione sprecata al 40'. In ombra anche il grande ex Gimeneze l’altro nuovo arrivato Joao Felix, ma Abraham e Camarda non fanno molto di più. La strada è ancora molto lunga per il nuovo Milan. Ma come al solito di tempo non ce n'è. E martedì sarà la gara verità per i rossoneri.

RIPRODUZIONE RISERVATA