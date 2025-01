Il Milan, la doppietta e quelle voci: sabato sarà anche la sfida di Zappa  

Nel suo registro le voci aumentano. Prima era la corsa, poi uno spruzzo di difesa intelligente, quindi il dribbling – vedi alla voce Bari – e poi adesso gli ultimi passi per completare il calciatore ideale, ovvero la tattica, la quantità e la qualità. Se aggiungi i gol, due solo al Milan la sera del 9 novembre 2024, ti trovi davanti uno che ha visto aumentare il suo valore di mercato grazie al duro lavoro.

Gabriele Zappa, Monza dicembre 1999, professione calciatore del Cagliari, ogni tanto anche capitano di una squadra speciale, sabato sera vivrà una delle serate più emozionanti della sua carriera. Perché davanti avrà il Milan, la squadra a cui ha segnato due reti pazzesche poche settimane fa e che – le voci corrono – si sarebbe informata tramite canali riservati sulla possibilità di un clamoroso passaggio in rossonero.

La svolta

Mettici il matrimonio a fine campionato e la maglia da titolare inamovibile che gli consegna qualsiasi allenatore si presenti ad Assemini, Nicola compreso, e si può disegnare il 2025 come l’anno della svolta. Per lui, sabato sera sarà una specie di derby, perché la squadra della sua città, Monza, oggi è guidata dal manager che ha fatto grande il Milan, perché lui è cresciuto nell’Inter e con i nerazzurri da ragazzino ha vinto tutto, perché il Cagliari sarà l’invitato alla festa del Meazza, tutti in piedi a celebrare la recente Supercoppa, e toccherà anche a lui cercare di guastarla, quella festa.

In campo

La sua stagione vive di balzi in avanti e qualche frenata. Parte bene con la Roma, col Como bene ma è disattento su Cutrone, a Lecce si smarrisce e resta nello spogliatoio dopo 45 minuti. Col Napoli spinge, tanto cuore ma Kvara lo fa ammattire, nel tracollo con l’Empoli difende bene ma con la palla costruisce poco, poi a Parma risorge – prova strepitosa davanti e in difesa – e con la Juve a Torino è fra i migliori ed è un problema su quella fascia per i bianconeri. Si conferma in grandi condizioni col Torino, dove chiude dovunque e dà una mano in costruzione, a Udine non si concede pause seppure la pressione dei bianconeri travolga tutti. Col Bologna alla Domus una delle serate più difficili, con la Lazio all’Olimpico spinge, chiude, non demerita. Arriva il Milan e lui, doppietta, si regala la serata della vita, a Genova contro i rossoblù combatte a testa alta e non si tira indietro, nel successo col Verona è fra i migliori e quindi lieve flessione a Firenze dove non trova modo di emergere. Con l’Atalanta è il migliore in campo, affronta Lookman o chi gli si para davanti e non sbaglia mai. Non basta il cuore a Venezia, dove sprofonda col resto della squadra, i suoi cross servono a poco contro l’Inter, mentre a Monza è fra i migliori nel trionfo dello UPower stadium.

Il Milan e Leao lo aspettano per una vendetta sportiva caricata dallo scherno dei tifosi sui social, dopo il 3-3 della Domus. Chi dormirebbe sapendo che affronterà Theo Hernandez e Rafa Leao uno sull’altro, su quel binario? Lui sicuramente sì, in fondo è il suo mestiere.



