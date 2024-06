Il Milan insegue Zirkzee e intanto “blinda” Camarda 

Mentre si sta completando il mosaico delle panchine di serie A in vista della prossima stagione, con l'attesa firma di Marco Baroni alla Lazio al posto del dimissionario Tudor e la trattativa per Alessandro Nesta alla panchina del Monza, cominciano a entrare nel vivo le trattative per i rinforzi.

Attacco Milan

Il Milan blinda il suo gioiellino Francesco Camarda, fresco vincitore dell'Europeo Under 17 con la maglia dell'Italia da protagonista. L'attesissima firma sul primo contratto da professionista è arrivata. Per lui contratto fino al 2027, si attende solo l'ufficialità. Intanto il club rossonero prosegue nella sua ricerca per un attaccante: prosegue il pressing per Joshua Zirkzee che ha una clausola da 40 milioni di euro. Manca l'accordo sull'ingaggio, ma soprattutto sono le commissioni da destinare agli agenti del giocatore (circa 15 milioni) che hanno bloccato la trattativa. I rossoneri tengono aperte anche piste alternative e una di queste porta a Artem Dovbyk, ucraino del Girona.

Caccia alla punta

Su di lui c'è sempre il Napoli, che considera l'attaccante allo stesso livello di Romelu Lukaku. Anche la Roma è alla ricerca di un attaccante: uno dei nomi sul taccuino del nuovo ds Ghisolfi è quello di Federico Chiesa oltre a quello di Ernest Nuamah, classe 2003 del Lione. La Roma cerca Matteo Politano, cresciuto a Trigoria e che De Rossi conosce bene dalla Nazionale e vorrebbe in giallorosso, dove poteva arrivare già nel 2020. A gennaio l'esterno ha rinnovato con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Il Napoli intanto ha offerto 35 milioni più 5 di bonus al Torino per Alessandro Buongiorno. Il ds Manna parallelamente, segue Mario Hermoso, spagnolo di 28 anni a parametro zero dopo l'esperienza con l'Atletico Madrid. In attesa del suo annuncio come nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta ha chiesto Teun Koopmeiners e Riccardo Calafiori per rinforzare centrocampo e difesa entrambi però hanno quotazioni altissime. Intanto Giuntoli avrebbe già incassato un via libera importante da Mason Greenwood, esterno inglese del Getafe, di proprietà del Manchester United che chiede 35-40 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA