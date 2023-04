Il Milan fermato dall’Empoli, Giroud dal Var 

Empoli (4-3-1-2) : Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin (33' st Cacace), Bandinelli (19' st Grassi); Baldanzi (33' st Haas); Caputo (19' st Cambiaghi), Piccoli (44' st Satriano). In panchina Ujkani, Stubljar, Walukiewicz, Henderson, Degli Innocenti, Pjaca, Destro, Sto janovic, Vignato). All. Zanetti

MILAN 0

EMPOLI 0

Milan (4-3-2-1) : Maignan; Calabria (17'st Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer (17' st Diaz), Tonali; Saelemaekers (38' st De Ketelaere), Pobega, Rebic (25' st Leao); Origi (25' st

Giroud). In panchina Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Kjaer, Messias, Krunic, Vrancks, Gabbia. All. Pioli

Arbitro : Mercenaro di Genova

Milano. Un rigore dato poi tolto, un gol assegnato poi annullato. Un Milan sedotto e poi abbandonato, quello che vuole approfittare del pareggio dell'Inter a Salerno e si deve accontentare dello 0-0 casalingo con l'Empoli. È un monologo rossonero, alla Scala del calcio, ma manca l'acuto che vale la vittoria.

I buoni propositi, il Milan li traduce sul campo. Con un avvio che vede subito il portiere Perisan decisivo al minuto 12: prima ci mette il corpo per dire no a Rebic, pescato in area da Saelamaekers, poi su Theo Hernandez nello sviluppo dell'azione. L'Empoli di Zanetti, reduce da zero punti nelle ultime tre trasferte, sceglie reparti stretti e ripartenze a due tocchi per reggere l'urto.

L'avvio di ripresa non porta novità: un sinistro di Pobega deviato in corner inaugura quattro tiri dalla bandierina in pochi minuti. L'Empoli si abbassa e su un nuovo traversone Ebuehi salta scomposto, toccando apparentemente con un braccio che però il Var nega. Rigore dato e tolto, poi l'occasione migliore sul destro di Florenzi: destro schiacciato che rimbalza sul palo esterno. Ci vogliono, invece, Luperto prima e De Winter poi a dire di no al tiro di Saelemakers e alla respinta da due passi di Giroud. L'Empoli si salva ancora grazie a Perisan, provvidenziale in uscita bassa su Diaz liberato di tacco da Giroud .

San Siro esplode al 90°, quando Giroud anticipa De Winter su cross di Florenzi e la mette dentro, usando però il braccio: gol annullato, lo 0-0 non cambia neanche nell’assalto finale .

