Il Milan “ferma” il campionato 

MILAN 1

ROMA 0

Milan (3-5-2) : Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers (42' st Athekame), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi, Leão (49' st Tomori), Nkunku (39' st Loftus-Cheek). In panchina Pittarella, Terracciano, Estupiñan, Odogu, Jashari, Castiello. All. Allegri.

Roma (3-5-2) : Svilar, Hermoso (39' st Tsimikas), Mancini, Ndicka, Çelik (31' st Dovbyk), Cristante, Koné, El Aynaoui (6' st Pellegrini), Wesley, Soulé (6' st Bailey), Dybala (39' st Baldanzi). In panchina Gollini, Vásquez; Ghilardi, Rensch, Ziółkowski; Pisilli, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata

Rete : 39' pt Pavlovic

Milano. Il Milan torna a vincere dopo tre pareggi e lo fa contro la Roma in uno scontro diretto che vale la Champions. Segna Pavlovic su assist di uno straripante - finalmente - Leao. I giallorossi sbagliano un rigore con Dybala che si fa ipnotizzare da Maignan e poi chiede il cambio per un problema fisico. Il Milan raggiunge così quota 21 punti e agguanta, appunto, la Roma lasciando il Napoli capolista in solitaria. Ma le prime quattro hanno un solo punto di distacco e la differenza la farà chi troverà continuità. Il Milan sembra essersi svegliato dopo qualche partita di torpore, la Roma che ha avuto momenti di minore lucidità e un primo tempo di supremazia può lottare per i primi posti fino alla fine. È una sfida che ha avuto i tratti un po' tristi e malinconici per la scomparsa di Giovanni Galeone, maestro di Allegri - che "lo reputava uno di famiglia" racconta Tare - e Gasperini. Durante il minuto di silenzio sono entrambi visibilmente commossi.

Si gioca

Ma poi si gioca ed è una partita delicatissima, uno scontro diretto che si rivela poi divertente ed appassionante, come sarebbe probabilmente piaciuto a Galaone. Il primo tempo è ad un'unica direzione, almeno fino al 39'. La Roma domina e crea tantissimo. Ci prova El Aynaoui ma il suo tiro è centrale e facile preda di Maignan, poi occasione sciupata da Ndicka su cross di Soulé ma il colpo di testa non inquadra la porta. Si accende poi Dybala ma il suo mancino finisce di poco a lato. Il Milan sembra in balia del gioco giallorosso. La Roma tiene ritmo e pressing altissimo, tanto che i rossoneri non si affacciano mai dalle parti di Svilar. Undici tiri della Roma di cui quattro nello specchio ma a poco più di cinque minuti dalla fine del primo tempo, il Milan stravolge gli equilibri e trova il vantaggio, al primo tiro in porta.

Il momento chiave

L'accelerata di Leao fa la differenza, il portoghese prende palla, arriva sul fondo e crossa basso al centro dove impatta - addirittura - Pavlovic. Gol e Roma che subisce un po' psicologicamente, tanto che il MIlan allo scadere sfiora anche il raddoppio con Fofana: bel duetto tra Bartesaghi e Leao sulla fascia sinistra, poi Bartesaghi crossa forte al centro ma Fofana sfiora il palo. La ripresa è una prosecuzione del finale della prima frazione. Il Milan è aggressivo, intraprendente, si affaccia a ripetizione dalle parti di Svilar. La Roma subisce e fisicamente è calata. Dopo un solo minuto la conclusione di Ricci si spegne a lato di un soffio, un giro d'orologio dopo ancora Fofana sbaglia e si fa intercettare dal portiere della Roma in uscita. Ancora Svilar nega il gol a Leao, poi è il palo a salvare la Roma da raddoppio dopo deviazione di Nkunku. Al 23' l'occasione ancora più clamorosa: cross-bolide di Fofana, Bartesaghi è bravo a controllare e calciare ma Svilar para. Poi Hermoso la serve agli avversari, palla che arriva a Leao ma il suo tiro viene salvato sulla linea proprio da Hermoso.

Il rigore

Poi l'episodio che può cambiare tutto: Fofana interviene su Pellegrini con gamba troppo alta e viene concessa la punizione dal limite. Sul tiro, Fofana colpisce saltando con il braccio. L'arbitro indica il dischetto. Dybala si incarica del rigore, Maignan prende tempo e cerca di distrarre l'argentino e la tecnica funziona perché il portiere il tuffo para il rigore. Esplode San Siro mentre Dybala accusa subito un problema fisico e viene sostituito. In campo le due squadre danno tutto, la posta è alta e i momenti di tensione e polemiche in campo lo testimoniano. Alla fine si impone il Milan ma, anche vedendo l’ammucchiata in vetta, sarà una lunga battaglia per i primi posti.

RIPRODUZIONE RISERVATA