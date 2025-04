Il Milan fa saltare il banco: Inter ko 

INTER 0

MILAN 3

Inter (3-5-2) : J. Martinez; Bis- seck, De Vrij, Bastoni; Darmian (38' st Correa), Barella (8' st Frattesi), Asllani (8' st Calha- noglu), Mkhitaryan, Dimarco (8' st Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi. (8' st Arnautovic). In panchina Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Carlos Augusto, Berenbruch, Cocchi. All. S. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; To- mori, Gabbia (15' st Thiaw), Pa- vlovic, Theo Hernandez (42' st Bartesaghi); Fofana, Reijnders (42' st Joao Felix); Jimenez, Pulisic (33' st Loftus-Cheek), Leao; Jovic (33' st Abraham). In panchina Sportiello, Torriani, Gimenez, Chukwueze, Florenzi, Bondo, Terracciano, Musah, Sottil. All. Conceiçao.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : 36' pt e 4’ st Jovic; 40' st Reijnders.

Milano. Il Milan domina il derby e vola in finale di Coppa Italia. I gol di Jovic (doppietta) e Reijnders permettono ai rossoneri non solo di conquistare l'accesso per l'ultimo atto a Roma, ma anche di vincere il terzo derby stagionale contro l'Inter (su cinque giocati) e rovinare i sogni di “triplete” dei nerazzurri. Una vittoria di cuore per la squadra di Sergio Conceiçao, che resta in corsa per il secondo trofeo stagionale. Ma è anche la prestazione dei rimpianti, perché per l'ennesima volta nel corso dell'anno i rossoneri dimostrano di essere all'altezza (se non meglio, visto lo score stagionale) dei cugini interisti. Lautaro Martinez e compagni trovano invece la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko col Bologna in campionato: bisogna tornare ad aprile 2023 per trovare due gare perse di fila dagli uomini di Inzaghi.

L'Inter prova a fare la partita, Taremi spreca, Dimarco colpisce la traversa, il destro di Lautaro è alto. Alla è il Milan a sbloccare il risultato con Jovic di testa. A inizio ripresa il Milan trova subito il raddoppio ancora con Jovic in mischia, sterilizza il match e lo chiude con Reijnders al 40’.

