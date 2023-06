il Milan è spietato e inguaia il Verona 

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Milan 3

Verona 1

Milan (4-2-3-1) : Maignan 6 (44’ st Mirante sv); Calabria 5 (39’ st Florenzi sv), Thiaw 6, Tomori 6.5, Hernandez 5.5; Tonali 6.5, Krunic 6 (26’ st Pobega 6); Messias 5.5 (39’ st Saelemaekers 6), Diaz 6.5 (26’ st De Ketelaere 6), Leao 8; Giroud 7. Allenatore Pioli 7.

Verona (3-5-2) : Montipò 6; Magnani 6, Hien 6.5, Cabal 6 (39’ st Dawidowicz sv); Faraoni 7, Sulemana 6.5 (39’ st Abildgaard sv), Veloso 5 (14’ st Lazovic 6.5), Tameze 6, Depaoli 6; Ngonge 5 (33’ st Gaich sv), Djuric 5 (14’ st Verdi 6). Allenatore Zaffaroni 5.5.

Arbitro : Valeri di Roma 5.5.

Reti : 47’ pt Giroud (rig); 27’ st Faraoni, 40’ e 47’ st Leao.

Note : espulso Bocchetti dalla panchina; ammoniti Magnani, Sulemana, Cabal, Depaoli, Hernandez.

Milano. Con la Champions in tasca, il Milan non regala niente e costringe il Verona allo spareggio salvezza con lo Spezia. A fine gara le lacrime di Ibra per l’addio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata