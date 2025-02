Il Milan è «deluso e arrabbiato» E Theo si scusa 

MILANO. «Siamo delusi e arrabbiati. Ieri è mancata maturità. Conceicao? Ha la nostra piena fiducia», Zlatan Ibrahimovic stringe tra le mani un «meritato» - come lo definisce lui stesso - Tapiro d'oro. L'eliminazione dalla Champions League fa male e farà male a lungo. La stagione del Milan dopo il ko contro il Feyenoord rischia di sprofondare nell'anonimato. La vittoria della Supercoppa è l'unico boccone dolce dell'anno per i tifosi del Milan che salutano l'Europa e sono costretti a vedere i rossoneri arrancare in Serie A. «L'obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia», spiega il senior advisor di RedBird a Striscia la notizia. E dubbi sull'allenatore, per il momento, sembrano non esserci: «Conceiçao sta facendo bene. Quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al 100% ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia».

Il confronto

A Milanello Ibrahimovic, che ha raggiunto la squadra in mattinata come Moncada, ha preteso una reazione dopo la delusione europea. Il Milan è stato squalificato e ha perso gli 11 milioni di euro di premi in palio, un danno importante agli occhi del club. Theo Hernandez, poi, si è scusato per l'espulsione che ha compromesso la partita prima con i compagni poi con i tifosi sui social. Da oggi il Milan avrà come obiettivo principale il quarto posto. Altrimenti sarà la certificazione di un fallimento.

Contromosse

Al momento non ci saranno stravolgimenti, sarebbe imprudente, anche perché il Milan solo poche settimane fa ha stravolto la squadra, ma un'analisi di ciò che non sta funzionando deve essere fatta. Cambiato il tecnico, cambiato l'assetto in campo, il rendimento è rimasto invariato. Una stagione piena di difficoltà, con problemi di gestione di alcune situazioni che hanno creato veri e propri “casi”. E in tutti, o quasi, c'è sempre stato un filo comune: Theo Hernandez. L'espulsione rimediata per simulazione, in una partita delicata come quella contro il Feyenoord sarà probabilmente il peggior errore in carriera per il terzino che doveva essere uno dei leader del gruppo e invece ha fatto malissimo, nei momenti chiave.

