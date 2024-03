«Il Milan è ancora in mano a Elliott» 

Milano. Il fondo statunitense Elliott avrebbe ancora «il controllo sostanziale» del Milan, mentre alla Figc sarebbe stata «rappresentata l'effettiva cessione della proprietà in favore del Fondo RedBird» di Gerry Cardinale, nel 2022.

È l'ipotesi d'accusa che ha portato ad una svolta clamorosa nell'inchiesta milanese sulla cessione della società rossonera, avvenuta nell'agosto di due anni fa. Così si è arrivati ieri alle perquisizioni, anche in alcuni uffici di Casa Milan, a carico dell'ad Giorgio Furlani e del suo predecessore Ivan Gazidis. Entrambi indagati per ostacolo alla vigilanza della Figc, assieme a Daniela Italia e Jean Marc Mclean, amministratori della Project Redblack, che controlla la società attraverso le quali Elliott ha venduto il Milan a RedBird per oltre un miliardo di euro. Dalle carte sequestrate risulta che i quattro indagati, tra il 2022 e il 2023, avrebbero nascosto alla Figc che Elliott gestiva ancora il club, occultando comunicazioni «dovute» o fornendo informazioni «non rispondenti al vero».

