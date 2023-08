Il Milan di scena a casa Lukaku  

Primo esame della stagione per il Milan di Stefano Pioli che alle 20.45, in un Olimpico infuocato per lo sbarco di Lukaku nella Capitale, affronta la Roma di Josè Mourinho cercando conferme e continuità. «Serve calma e lucidità», spiega l'allenatore rossonero alla vigilia, «ogni partita deve essere quella della svolta, vogliamo giocare per vincere, sempre. La Roma è forte, ha un solo punto ma ha avuto numeri importanti nelle prime due partite. Noi vogliamo dare continuità alle prime due vittore». Il Milan, con i successi contro Bologna e Torino, ha iniziato a convincere chi guardava con scetticismo al mercato rossonero. Bel gioco, tanti gol (già sei) fatti e uno solo subito, seppure occhi e orecchi dei tifosi sono rivolti ancora al calciomercato, in attesa del rinforzo in attacco a lungo cercato.

Qui Roma

Nella capitale a prendersi la scena è Romelu Lukaku. Ecco allora che se José Mourinho decide di saltare la conferenza stampa per isolarsi in vista del match dell'Olimpico, a parlare ci pensa Big Rom. Con l'ufficialità, arriva anche la prima intervista da giocatore della Roma: «Darò tutto per questa maglia». I tifosi lo hanno accolto come un re: «Mi hanno fatto emozionare ma adesso dobbiamo lavorare, essere umili e cercare di migliorare giorno dopo giorno per raggiungere i nostri obiettivi». La trattativa: «Mi è bastata una chiamata». Mourinho: «Con José ci conosciamo bene e sono certo che insieme potremo fare cose belle». Potrebbe andare perfino in panchina.

L’altro anticipo

Alle 18.30 al Mapei di Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Verona. Gli ospiti sono la grande sorpresa dell’avvio di stagione, con due vittorie su due e il primo posto con il Napoli e le due milanesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA