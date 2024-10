Il Milan di Fonseca ha una sola opzione: battere il Bruges 

Non sarà «decisiva», come sottolinea espressamente Paulo Fonseca, ma sicuramente «è molto importante» per il cammino Champions del Milan. Dopo i ko contro Liverpool e Leverkusen nelle prime due sfide europee, contro il Bruges a San Siro i rossoneri stasera devono solo vincere. Stavolta ci sarà Leao, grande escluso contro l'Udinese, titolare insieme a Theo Hernandez che in campionato era squalificato. «Quello che mi aspetto da loro - spiega l'allenatore portoghese - è quello che mi aspetto da tutti. Devono fare il massimo per far vincere il Milan».

La prova con l'Udinese ha lasciato strascichi positivi, tanto che Fonseca annuncia la formazione: Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders, Leao, Pulisic e Morata. Niente scaramanzia, Fonseca vorrebbe un Milan unito e agguerrito, come quello visto sabato. «In futuro spero che questo atteggiamento possa essere la normalità, facendo così possiamo costruire altre cose. Deve essere la normalità, poi possiamo crescere, e secondo me stiamo crescendo», spiega. Servirebbe anche un po' di malizia in più: «Facciamo pochi falli? Eh, siamo tanto “santi” ma dovremmo essere un po' di più ciò che siamo noi, “diavoli”».

Il Milan ha un solo risultato accettabile a disposizione. Nella classifica Champions i rossoneri sono al posto 32, zero punti come Stella Rossa, Girona e Bratislava. «Abbiamo giocato le prime due partite contro due tra le migliori in Europa ma col Leverkusen nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita. Vogliamo continuare a crescere, il Bruges gioca bene ma noi dobbiamo vincere se vogliamo continuare in questa competizione. Non è decisiva ma è importante».

