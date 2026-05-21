Il Milan deve vincere, senza la Champions sarà un anno negativo 

In bilico tra la sufficienza e la bocciatura, l’annata del Milan otterrà la promozione solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo primario ormai di tutte le squadre di alta fascia. Oggi è fondamentale il piazzamento nelle prime quattro posizioni, l’eventuale vittoria del titolo (leggi scudetto) è un di più. Piacevole, certo, ma non essenziale. Così i rossoneri per non perdere la vagonata di milioni che garantisce la partecipazione alla coppa europea principale devono battere il Cagliari. Fischio di inizio domenica alle 20,45 a San Siro davanti a 70mila spettatori già pronti a festeggiare. Del resto i rossoblù non hanno altro da chiedere al campionato dopo aver conquistato la salvezza, ma in fondo scendere in campo con la leggerezza di chi ha raggiunto il traguardo può essere un valore aggiunto.

Max Allegri lo sa, è un tecnico troppo scafato per non vedere prima le trappole. Quindi metterà in allerta i suoi che, tra l’altro, sono in ritiro da venerdì scorso proprio per evitare distrazioni e restare concentrati sull’obiettivo. Distrazioni che tuttavia potrebbero riguardare proprio l’allenatore. Ha un contratto sino al 2027 ma si aspetta dalla proprietà (in particolare dal patron Gerry Cardinale) che mantenga le promesse fatte al suo ritorno sul pianeta rossonero: in caso di Champions serviranno importanti investimenti per alzare l’asticella delle ambizioni e magari puntare a quel tricolore che sulla sponda Milan manca da un po’. Anche per cucire sulla maglia quella seconda stella che i cugini dell’Inter hanno già.

Cardinale vuole continuare con lui e pare esser pronto ad allungare l’accordo. Saranno necessari giocatori esperti e con la mentalità vincente, quindi tanti milioni per migliorare e allargare la rosa, e già si parla del possibile ritorno di Thiago Silva, perno difensivo che vinse lo scudetto con Max. Ma ha 41 anni. E poi: che sarà del ds Tare e dell’ad Furlani? Il futuro non è del tutto lineare. Il passo iniziale comunque è chiudere tra le prime quattro, poi si vedrà. Anche perché il Napoli, che si appresta a separarsi da Conte, pare aver già sondato la disponibilità di Allegri a occupare quella panchina. A breve il quadro sarà più chiaro.

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