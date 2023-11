Il Milan crolla col Dortmund Ora è durissima 

Milan 1

Borussia Dortmund 3

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Thiaw (8’ st Krunic), Tomori, Hernandez; Adli (32’ st Jovic), Reijnders; Chukwueze (32’ st Traoré), Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore Pioli.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck (10’ st Ozcan), Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen (10’ st Adeyemi), Reus (34’ st Brandt), Bynoe-Gittens (20’ st Wolf); Fullkrug. Allenatore Terzic.

Arbitro : Kovacs (Romania).

Reti : pt 10’ (r) Reus, 37’ Chukwueze; st 14’ st Bynoe-Gittens, 24’ st Adeyemi.

Note : ammoniti Tomori ed Emre Can; al 6’ pt Kobel para un rigore a Giroud.

Milano. Alla vigilia Stefano Pioli l’aveva definita «la partita più importante della stagione». Il Milan l’ha fallita clamorosamente. I rossoneri hanno giocato al piccolo trotto e il Borussia Dortmund ha vinto 3-1 qualificandosi agli ottavi di Champions. Il Diavolo invece deve sperare in un miracolo: il 13 dicembre deve vincere in Inghilterra col Newcastle, che ieri è stato raggiunto al 96’ a Parigi dal Psg, e sperare che il Dortmund batta i francesi nell’ultimo turno per passare come seconda. La strada è strettissima.

Eppure la squadra poteva mettere subito in discesa il match decisivo, perché al 6’ l’arbitro ha fischiato un rigore per i padoni di casa. ma Giroud, che tante volte aveva tolto le castagne dal fuoco ai compagni, stavolta ha sbagliato. E da quel momento è uscito dalla partita. Poco dopo gli ospiti sono passati in vantaggio grazie a un altro penalty per un fallo commesso da Calabria, e hanno potuto giocare proprio come volevano. Il Milan è riuscito a pareggiare al 37’ con Chukwueze, ma nella ripresa dopo l’ennesimo infortunio stagionale - questa volta al difensore Thiaw - il Dortmund ha colpito con due reti in dieci minuti prima con Bynoe-Gittens e poi con Adeyemi sotto gli occhi dell’applauditissimo Jannik Sinner, gran milanista.

La squadra al termine dell’incontro è andata sotto la curva, dove ha ricevuto il sostegno dei tifosi, che ancora credono alla qualificazione. Ma ai rossoneri serve un miracolo nell’ultimo turno per sperare negli ottavi. Il Borussia invece è già qualificato.

