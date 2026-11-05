Il Milan crolla: al Meazza passa il Ferencváros 

Milan 0
Ferencváros 2
Milan (4-2-3-1) : Torriani; F. Terrac-
ciano, De Winter, Diawara (1’ st Gila), Bartesaghi (22’ st Camarda); Jashari (18’ st Modric), Musah (1’ st Moreira); Hutchinson, Rabiot, Cisse (1’ st Pulisic); Gonçalo Ramos. Allenatore Amorim.
Ferencváros (4-3-3) : Dibusz; Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu; Bero (22’ st Madarász), A. Nagy, Corbu (47’ st Arzani); Zachariassen (41’ st Maïga), Joseph (22’ st Yusuf), Birmancevic (41’ st Levi). Allenatore Borbély.
Arbitro : Schnyder (Svizzera).
Reti : nella ripresa 7’, 21’ Joseph.
Note : espulso Yusuf al 32’ st per gioco violento. Ammoniti Cisse, De Winter. Recupero 0’ pt-4’ st.
Milano . A cinque giorni dal derby vinto, il Milan torna sulla terra e crolla in casa contro il Ferencváros. L’Europa League ora preoccupa: tre sconfitte su quattro. I rossoneri rischiano dal 4’ su palla persa da Musah: Zachariassen pesca Joseph in area, bravo Torriani sul suo tiro. Al 27’ altro errore difensivo, Joseph si presenta solo in area ma tira addosso al portiere. All’intervallo Amorim fa tre cambio ma la situazione non migliora e, al 52’, il Ferencváros passa: grave errore di Torriani, regala palla in area e Joseph lo punisce. Hutchinson sfiora il pari, entra anche Modric ma gli ungheresi raddoppiano al 66’: contropiede con la difesa a metà campo, Zachariassen in area serve Joseph e tap-in a porta vuota. Yusuf al 77’ espulso al Var per gomitata a palla lontana su Gila, ma il Milan con l’uomo in più non si sveglia e anzi nel recupero altro errore e palo di Madarász.
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