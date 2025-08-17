Il Milan comincia bene 

Milan 2

Bari 0

Milan (3-5-2) : Maignan 6; Tomori 6.5, Gabbia 6.5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6.5 (81' Okafor SV), Loftus-Cheek 7 (65' Jashari 6), Ricci 6 (65' Modric 6), Fofana 6.5, Estupinan 5.5; Pulisic 7 (65' Musah 6), Leao 7 (17' Gimenez 6,5). All. Allegri.

Bari (4-3-3) : Cerofolini 6; Dickmann 5.5, Vicari 6, Nikolaou 5.5, Dorval 5 (81' Tripaldelli SV); Pagano 5.5 (68' Partipilo 6), Braunoder 5, Bellomo 5.5 (52' Verreth 6); Pereiro 5 (52' Rao 6), Moncini 6, Sibilli 6. All. Caserta.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Reti : 14’ Leao, 47’ Pulisic.

Milano. Il Milan supera agevolmente il Bari per 2 a 0 e si qualifica per i sedicesimi di Coppa Italia grazie alle reti di Leao e Pulisic. Sblocca appunto la partita Rafael Leao con un gol da centravanti vero, di testa, ma dopo pochi secondi il portoghese lamenta un dolore al polpaccio e viene sostituito da Gimenez. Tutto in 16', poi l'uscita obbligatoria dal campo nonostante il ghiaccio spray. Probabilmente è una decisione precauzionale per evitare complicazioni.

Il raddoppio

Dopo l'uscita del numero 10, il Milan è andato più volte vicino al raddoppio. Ad inizio ripresa arriva il 2-0 di Pulisic, che duetta bene con Gimenez fino a quel momento in ombra. A San Siro sono stati presentati i nuovi acquisti nell'ovazione generale riservata a Modric, che ha esordito nella ripresa assieme a Jashari. Ricci ed Estupinan sono partiti con la maglia da titolare.

