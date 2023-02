Il Milan col Torino per scacciare la crisi 

Milano. Stefano Pioli riparte e cerca la soluzione ai mali che affliggono il Milan. Ma oggi contro il Torino (San Siro ore 20,45) non sarà facile iniziare «un altro campionato, quello che deve portarci tra le prime quattro posizioni» l’auspicio del tecnico ora che lo scudetto non è più alla portata.

L’avversario vinse all’andata (2-1) e un mese fa anche in Coppa Italia eliminando i rossoneri. I granata sono bravi a sporcare la costruzione avversaria e per questo Pioli ha chiesto ai suoi movimento e intraprendenza. Confermata la difesa a tre. «L’allenatore del Milan deve fare di tutto per giocare bene e vincere, io non ci sto riuscendo e non posso aspettarmi complimenti ma non rinnego le mie scelte», ha detto: «Sono sereno: siamo tutti consapevoli di dovere fare di più ma non è mai mancata la fiducia in me stesso e in loro». La squadra col capitano Davide Calabria ha ribadito che «accettiamo le critiche e siamo i primi a non essere contenenti e a voler cambiare le cose. Quel che non accettiamo sono le falsità che si susseguono. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto da uomini con grandi valori morali». Dopo 8 mesi torna (in panchina) Ibrahimovic: «Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica». Quasi assenti le possibilità di vederlo in campo ma per Pioli è una presenza importante perché «grande motivatore e giocatore».

«Le grandi squadre sono più pericolose quando le trovi in un momento di difficoltà: temo tutto del Milan», ha sottolineato Ivan Juric, «dispiace non affrontarli al massimo, a centrocampo siamo in emergenza: cerchiamo soluzioni, magari c’è una sorpresa».

