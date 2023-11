Il Milan col Dortmund Pioli: «Gara da svolta» 

Milano. «Giochiamo una partita molto importante. È da svolta per quanto riguarda il girone. Sappiamo cosa abbiamo fatto contro il Psg e sappiamo che anche il Borussia ha molta qualità. Sappiamo cosa dobbiamo dare per 95’». Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in vista della fondamentale sfida di Champions oggi alle 21 contro il Borussia Dortmund, decisiva per il passaggio del turno dopo che i rossoneri sono riusciti a imporsi contro il Psg. «Tutte le partite possono cambiare la stagione. Il nostro obiettivo lo sappiamo. Chiaro che questo è un passaggio importante e quasi decisivo. Lo affronteremo con la giusta mentalità. Voglio vedere una squadra che riesce a mettere in campo tutto quello che ha. Ho fiducia nei miei giocatori e sono sicuro che non mi deluderanno. Voglio vedere tutto quello possono dare».

All’andata in Germania è finita in parità. A San Siro il tecnico conta sul proprio tifo. «Dico solo una cosa: noi conoscevamo il Muro Giallo», la grandiosa curva del Dortmund, «ma loro non conoscono il San Siro della Champions. Noi sì. Sono sicuro che i tifosi ci aiuteranno anche stavolta». I tedeschi sono primi nel girone due punti sopra il Milan. «L’obiettivo è chiaro: essere competitivi in campionato e in Champions. Andare avanti in Champions è molto importante. Conosciamo quelle sensazioni, ci appartengono». Tornerà Giroud, squalificato in campionato, out Leao. Camarda, ragazzo prodigio che ha già esordito in campionato, è squalificato in Europa. Recuperato Loftus-Cheek. Servirà la spinta di tutto San Siro.

