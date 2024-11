Il Milan col brivido passa a Bratislava 

Slovan B. 2

Milan 3

Slovan Bratislava (3-4-3) : Takáč; Bajrić, Kashia, Voet (31' st Marcelli); Blackman, Kucka (31' st Tolic), Savvidis, Medveděv; Barseghyan, Strelec, Metsoko. (21' st Ihnatenko). In panchina Trnovskì; Gajdoš, Hrdina, Mak, Mustafić, Pauschek, Szoke, Vojtko, Zuberu. All. Weiss.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria (29' st Emerson Royal), Tomori, Pavlović, Hernández; Fofana (29' st Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (29' st Loftus Cheek), Okafor (1' st Leao) Abraham (39' st Camarda). In panchina Sportiello, Torriani, Gabbia, Terracciano, Thiaw. All. Fonseca.

Arbitro : Sanchez (Spa)

Reti: nel pt 21' Pulisic, 24' Barseghyan, nel st 23' Leao, 26' Abraham, 43' Marcelli

Bratislava. Il Milan torna a vincere ma lo fa tirando un gran sospiro di sollievo. Contro lo Slovan Bratislava fanalino di coda della Champions League, ancora a secco di punti, i rossoneri subiscono due gol e ne rischiano almeno uno in più, ma riescono a segnarne tre grazie anche all'ingresso in campo di Rafael Leao nella ripresa. Il Milan soffre più del previsto e del dovuto. Affossato da una difesa che continua a ricadere in errori spesso sconcertanti. La sfida contro lo Slovan è una gara aperta ma i rossoneri l’approcciano bene, tengono i ritmi alti e il pallino del gioco ma non riescono a creare concrete azioni da gol. Pavlovic salva su Strelec e ooco dopo, al 21’ arriva la rete del solito Pulisic. La gioia del Milan dura appena tre minuti: difesa scoperta, contropiede dello Slovan, Barseghyan trova il pari. A inizio ripresa, il tecnico portoghese inserisce Leao sperando nelle sue accelerate. Al 23’ passaggio illuminante di Fofana per il portoghese: 2-1. Poco dopo Abraham fa tre sullo scellerato retropassaggio di Strelec. La partita sembra ormai indirizzata ma a due minuti dalla fine arriva il gran gol di Nino Marcelli, talento slovacco.

RIPRODUZIONE RISERVATA