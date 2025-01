Il Milan cerca attaccanti, la Juve vuole un difensore 

Sistemata la difesa con l'arrivo di Walker dal Manchester City, il Milan pensa ora a rinforzare l'attacco. L'obiettivo è Gimenez del Feyenoord, club con il quale il messicano ha un contratto con clausola di rescissione a 50 milioni. La società olandese si accontenterebbe anche di 40, ma non vuole cedere il calciatore a gennaio, e la trattativa quindi non è affatto facile.

Milano-Torino

L’attaccante serbo Luka Jovic (un passato tra Eintracht e Real Madrid) per ora ha respinto le proposte del Monza. Intanto la Juve insiste per avere Tomori, che però non vorrebbe partire. Ma nel caso il giocatore inglese accettasse il trasferimento la dirigenza rossonera punterebbe su Disasi, che il Chelsea è disposto a cedere. Altrimenti il Milan potrebbe cedere Pavlovic, che ha rifiutato il Fenerbahçe e per il quale c'è ora la richiesta dello Stoccarda.

Cerca un difensore in Inghilterra anche la Juventus e, sfumato Kelly del Newcastle, è in arrivo il portoghese Veiga dal Chelsea. Manchester City e Chelsea si sono fatti avanti per avere Douglas Luiz in prestito, ma la Juve ha risposto che è cederà il brasiliano soltanto a titolo definitivo. Continua l'interesse molto forte del Manchester City per l’esterno azzurro Andrea Cambiaso.

Ecco Rensch

La Roma ha ufficializzato l'arrivo di Rensch dall'Ajax e ora proverà a prendere Frattesi, ma la trattativa è difficile per via delle pretese economiche dell'Inter, che non recede dalla richiesta di 40 milioni. Nel discorso potrebbe essere inserito Cristante come parziale contropartita tecnica. In casa Lazio, invece, si sta tentando di arrivare a Casadei, tentato più dalla soluzione biancoceleste che da quella del Torino. Ma anche qui il problema è la cifra chiesta dal Chelsea, e anche le modalità di pagamento, che il presidente laziale Lotito vorrebbe “spalmare”. Dopo gli arrivi di Djuric e di Ondrejka, il Parma vuole piazzare un altro colpo in difesa e punta a Erlic del Bologna. L'alternativa è Okoli del Leicester.

Ex rossoblù

Il Venezia, che ha preso Kike Perez dal Valladolid, sembrerebbe orientato a cedere il capitano Pohjanpalo al Palermo, ma teme la reazione dei tifosi, per i quali il finlandese è un autentico idolo. Così per calmare la piazza si sta facendo un tentativo per far arrivare in laguna l'ex milanista Andrè Silva, in uscita dal Lipsia. Possibile l'arrivo anche di Shomurodov (uzbeko l’anno scorso poco incisivo al Cagliari) dalla Roma. A proposito di ex rossoblù, il centrale difensivo Altare dovrebbe andare alla Sampdoria, dove ritroverebbe mister Semplici, già incrociato nell’Isola.

Con l’estero

Il Deportivo La Coruña ha detto no all'Atalanta per Yeremay, attaccante classe 2002, il Napoli, invece, è sempre alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia, ma visto che il Manchester United non cala le pretese per Garnacho, sembra aver virato su Adeyemi del Borussia Dortmund. Ma dall'Inghilterra arriva la voce di un ritorno di fiamma per Chiesa, che il Liverpool è disposto a cedere in prestito. Per l'attaccante esterno ex Juve si è mosso anche il Besiktas. E proprio in questa squadra c'è quel N'Dour, ex grande promessa delle nazionali giovanili, sul quale ci sono Genoa, Bologna e Fiorentina. La società viola lavora su altri tre fronti, per provare a prendere Ngonge dal Napoli, Pablo Marì dal Monza (in Brianza andrebbe Valentini, appena arrivato dal Boca Juniors) e Man dal Parma. In uscita, Pongracic potrebbe andare al Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA