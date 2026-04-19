IL MILAN c’è, verona ko 

Verona 1

Milan 0

Verona (3-5-2) : Montipò, Edmundsson, Nelsson, Valentini, Oyegoke (21'pt Lirola), Akpa Akpro (17'st Al Musrati), Gagliardini (39'st Lovric), Bernede (39'st Isaac), Belghali, Bradarić (1'st Vermesan), Orban. In panchina Perilli, Toniolo, Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager, Harroui, Ajayi. Allenatore Sammarco.

Milan (3-5-2) : Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Athekame (17'st Saelemaekers), Fofana (17'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Leão (17'st Gimenez), Pulisic (34'st Nkunku). In panchina Pittarella, Terracciano, De Winter, Estupiñan, Odogu, Jashari, Loftus-Cheek, Füllkrug. Allenatore Allegri.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 41' Rabiot.

Verona. Nella ripresa Rabiot, su assist di Leao, ha risolto a favore del Milan una partita complicata.

