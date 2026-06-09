Il Milan batte il primo colpo: c’è Glasner 

Forse, finalmente, il Milan potrà conoscere a breve il nome del suo nuovo allenatore. Mentre Zlatan Ibrahimovic continua a attirarsi le critiche dei tifosi rossoneri pubblicando post e storie di video commerciali che lo vedono protagonista, la trattativa con Oliver Glasner sembra procedere spedita. Il tecnico austriaco sarebbe pronto a sedersi sulla panchina rossonera, tanto da rifiutare Feyenoord e Fulham, ma resta da chiarire il ruolo di direttore tecnico, figura centrale che potrebbe anche precedere a livello temporale la scelta dell’allenatore.

Sono passati 16 giorni dall’esonero di massa delle figure apicali del club e ancora non è arrivato nessun annuncio, nessun passo che identifichi davvero il nuovo ciclo. Glasner è comunque sempre più vicino alla panchina del Milan. Per lui è pronto un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti risolutivi per l’accordo.

L’unico aspetto che potrebbe rallentare gli eventi potrebbe essere proprio Ralf Rangnick. Il ct dell’Austria deve ancora decidere del suo futuro, il suo presente sono i Mondiali ormai ai nastri di partenza. Da una parte c’è la proposta per un rinnovo fino al 2028 da parte della Federcalcio austriaca, dall’altra la possibilità di diventare l’architetto che costruirà il nuovo Milan. Ma, per accettare il ruolo di direttore tecnico rossonero, Rangnick vuole garanzie di autonomia decisionale che Gerry Cardinale faticherebbe a concedere.

Entro la fine della settimana, però, si deve arrivare a una decisione. Il Milan è già in ritardo nella programmazione, non tanto per ciò che riguarda l’ordinario – la data del ritiro fissata per l’11 luglio e le due amichevoli ufficializzate ieri col Celtic il 25 luglio e col Manchester United il 15 agosto – ma per trattative di mercato, cessioni di big come quella di Rafael Leão, oltre a rinnovi ed evitare che i giocatori con maggior talento cedano alle lusinghe perché spaventati dal vuoto di potere.

Per le altre, l’Atalanta ha annunciato di aver «sollevato dall’incarico» l’allenatore Raffaele Palladino, aprendo la strada all’ingaggio di Maurizio Sarri. E, dalla Spagna, è arrivato l’annuncio dell’offerta da 150 milioni di euro che Florentino Pérez aveva promesso in caso di rielezione da presidente del Real Madrid: l’ha presentata all’Atlético Madrid per Julián Álvarez, ma i colchoneros l’hanno rifiutata. «Non studiamo né valutiamo alcuna offerta per lui», ha chiarito il club biancorosso, in una nota dove ironizza nei confronti dei rivali cittadini.

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