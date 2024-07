Il Milan batte il City negli Usa Fonseca: «Buone sensazioni» 

Milano. È un Milan ancora da costruire ma la mano di Paolo Fonseca già si vede. Senza big e con qualche assenza non prevista, come il forfait di Sportiello per un problema alla mano rimediato accidentalmente in albergo, il Milan dei giovani ha fatto vedere buone cose contro il Manchester City di Guardiola, vincendo 3-2 la prima amichevole della tournée americana, giocata allo Yankee Stadium. La doppietta di Colombo, e il colpo del ko firmato Nasti, in risposta alle reti di Haaland e McAtee, fanno sorridere l’allenatore portoghese e Gerry Cardinale presente in tribuna in uno stadio stracolmo nella serata in cui ha debuttato, nel secondo tempo, la casacca per la trasferta della prossima stagione.

«Abbiamo buone sensazioni. La cosa più importante - racconta il tecnico portoghese a Milan Tv - è che abbiamo messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana. I giocatori hanno fatto quello che ho chiesto loro: giocare con coraggio, mantenere la palla, trovare gli spazi. Abbiamo tanto da imparare e penso che la partita che abbiamo fatto sia stata positiva. Era importante vincere per acquisire fiducia». La strada è quella giusta ma il Milan visto nella notte italiana è ben diverso da quello che sarà. Colombo, autore della doppietta su assist di Chukwueze, è destinato a fare le valigie verso Empoli. Torriani, 19 anni, schierato in porta contro il City si è comportato egregiamente ma non sarà quello il suo posto in campionato. Rafael Leao ha raggiunto il Milan per iniziare la preparazione. Un rientro fondamentale per il dinamismo del gioco rossonero che Fonseca vuole votato all’attacco. Per lavorare con Morata invece servirà ancora tempo e Fonseca dovrà essere tornato dagli Usa. Lo spagnolo resta l’unico colpo messo a segno finora.

