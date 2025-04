Il Milan asfalta l’Udinese 

Udinese 0

Milan 4

Udinese (3-5-2) : Okoye; Kristensen (30' st Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue Lovric (19' st Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (30' st Payero), Kamara (19' st Modesto); Atta, Lucca (37' st Pizarro). In panchina Piana, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti. Allenatore Runjaic.

Milan (3-4-3) : Maignan (8' st Sportiello), Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (28' st Sottil), Reijnders, Fofana, Hernandez (37' st Bartesaghi); Pulisic, Jovic (28' st Abraham), Leao (38' st Terraciano). In panchina Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bondo, Camarda, Joao Feliz, Musah. Allenatore Conceiçao.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 43' Leao, 45' Pavlovic; nel st 29' Hernandez, 37' Rejinders.

Udine. Poker del Milan sul campo di un'Udinese mai scesa in campo. I rossoneri fanno un sol boccone degli avversari con Leao ed Hernandez sugli scudi e mettendo in campo una determinazione forse mai vista per tutti i 90 minuti. Un successo che riapre il discorso europeo e indirizza i rossoneri nel migliore dei modi anche verso la finale di ritorno di Coppa Italia con l'Inter. Il vantaggio di Leao a due minuti dall’intervallo: palla persa dall’Udinese, Fofana si invola e vede il portoghese liberissimo al limite: il talentuoso attaccante fa sembrare un gioco da ragazzi infilare la palla all'incrocio. Al 45’ il raddoppio: su calcio d'angolo, con una difesa horror, immobile, Pavlovic salta più alto di tutti e incorna sotto la traversa. Al 29’ è il turno di Hernandez: si invola sulla fascia e, una volta entrato in area, spacca la porta con un sinistro devastante. Al 37’ Rejinders fissa il risultato sul 4-0.

