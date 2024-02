Il Milan asfalta il Rennes 

Milan 3

Rennes 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Florenzi (30' st Terracciano), Kjaer (16' st Thiaw), Gabbia, Theo Hernandez, Musah, Reijnders, Pulisic (36' st Adli), Loftus-Cheek (30' st Bennacer), Leao (16' st Okafor), Giroud. In panchina Sportiello, Mirante, Jovic, Eletu, Nsiala, Bartesaghi. Allenatore Pioli.

Rennes (4-4-2) : Mandanda, Doué G (22' st Seidu), Omari, Theate, Truffert (30' st Nagida), Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (30' st Blas), Doué D. (30' st Salah), Kalimuendo (22' st Gouri), Terrier. In panchina Gallon, Lembet, Wooh, Belocian, Cissé, Lambourde, Yildirim. Allenatore Stephan.

Arbitro : Dabanovic (Montenegro ).

Reti : nel pt 32' Loftus-Cheek, nel st' 2' Loftus-Cheek, 8' Leao.

Milano. Due colpi di fioretto, prima del 3-0 definitivo di Leao che stende il Rennes e ipotecano il passaggio agli ottavi di Europa League. Non è un caso che arrivino da lui, Ruben Loftus-Cheek, gli affondi che infilzano i rivali francesi dei playoff: l'efficacia è quella di un D'Artagnan, nella serata che sarebbe stato troppo scontato accostare ai tre moschettieri d'Oltralpe che Pioli schiera in avvio, è che finirà con una vittoria che riconcilia i rossoneri con l'Europa e conferma che il Milan si è ritrovato.

Il menù della casa offre spesso cambi di fascia, tagli di Leao che parte largo e affonda centralmente, o l'elastico di Loftus-Cheek con Giroud per discese nello spazio sul centodestra. Dopo 20 minuti, i 5 corner rossoneri raccontano bene quale sia la zona di campo più battuta. Ma è in quel momento che Bourigeaud controlla al limite e la piazza di poco oltre il secondo palo, dove neanche Maignan sarebbe potuto arrivare. Ci arriva invece Florenzi a trovare al minuto 32' la testa di Loftus-Cheek, bravo a prolungare e a farla sbattere sulla base del palo per l’1-0. Usa la testa, Loftus-Cheek, per fare il bis: corner di Theo a inizio ripresa, Mandanda smanaccia su spizzata di Kjaer e l'8 di Pioli si tuffa per il raddoppio. Il Rennes è alle corde e il Milan non mostra pietà: interdizione di Pulisic, tocco di tacco di Leao per l'americano e doppia triangolazione che si chiude con il portoghese che la lascia sfilare su Bourigeaud e di destro fa tre. Si rivede in campo Thiaw, ci provano anche Pulisic e Okafor sulla respinta di Mandanda, Bennacer su punizione, poi Gouri e Santamaria dall'altra parte. Ma il 3-0 resta tale ed è dalla pista del Rohazon Park di Rennes che si decollerà verso gli ottavi, giovedì 22. Destinazione Dublino. Ancora prima, domenica sera, il Monza di Palladino, presente in tribuna e consapevole di quanto questo Milan abbia ritrovato fiducia nei propri mezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA