Il Milan a Udine, la Juventus a Verona  

La quarta giornata prosegue con tre sfide decisamente interessanti, con i club a caccia di conferme o di rilancio. Si parte alle 15 con Bologna-Genoa. I rossoblù hanno perso col minimo scarto con Roma e Milan e vogliono i tre punti contro la squadra di Vieira. Vuole il riscatto, Italiano, che chiede al suo Bologna di ritrovare identità, condizione e velocità. Seconda trasferta consecutiva per il Genoa, che arriva al Dall'Ara dopo il pari al 92' di Como. Arrivano i sedicesimi di Coppa Italia con l'Empoli ma Vieira non pensa al turn over.

Verona-Juventus

Alle 18 al Bentegodi il Verona ospita i bianconeri. «La Juve - dice il tecnico gialloblù Zanetti - è piena di campioni e quest'anno gioca con grande ritmo e aggressività, qualità che rispecchiano l'allenatore. Si candida allo scudetto. Noi vogliamo ripetere la grande prova fatta con la Cremonese per cercare di portare a casa punti». Dall’altra parte, una Juves ancora imbattuta, in Italia e in Europa, e che può continuare a restare in vetta alla classifica. Eppure, è arrivata più di una critica ai bianconeri a causa delle fragilità difensive.

Udinese-Milan

Una verifica importante, questa sera al Bluenergy Stadium, per il Milan di Allegri che, dopo il successo sul Bologna con una prodezza di Modric, ha un esame probante in casa dell'Udinese terzo in classifica. Gli spunti di Davis e Bravo cercheranno di impensierire una difesa rossonera non impenetrabile.

