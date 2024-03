Il Milan a Roma passa col “rosso” Lazio furibonda 

LAZIO 0

MILAN 1

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guen- douzi, Vecino (34' st Cataldi), Luis Alberto (15' st Hysaj), Felipe An- derson, Castellanos (16' st Im- mobile), Zaccagni (21' st Isaksen). In panchina Sepe, Renzetti, Casa- le, Ruggeri, Lazzari, André An- derson, Kamada, Pedro. All. Sarri

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Florenzi (19' st Calabria), Kjaer (36' st Tomori), Gabbia (36' st Thiaw), Theo Hernandez, Adli (26' st Okafor), Bennacer (19' st Reijnders), Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. In panchina Sportiello, Mirante, Kalulu, Terracciano, Jimenez, Musah, Chukwueze. All. Pioli

Arbitro : Di Bello di Brindisi

Reti : 43’ st Okafor

Note . Espulsi Pellegrini al 12' st per doppia ammonizione, Marusic al 49' st e Guendouzi al 51' st

Roma. Quando una partita finisce con 11 ammoniti e 3 espulsi, vuol dire che non una, ma molte cose sono andate storte, nell'arbitraggio e nell'atteggiamento delle squadre. È la storia di Lazio-Milan, una sfida nervosa e bruttina in cui alla fine sono saltati i nervi a tutti: il Milan torna a casa col bottino pieno, portandosi a un punto dalla Juve seconda, mentre i padroni di casa chiudono inferociti e a bocca asciutta. La Lazio, a 8 punti dal quarto posto del Bologna e reduce dal brutto ko di Firenze, era costretta a vincere. Non è andata così, e l'umore in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern, mercoledì prossimo, dopo ieri sera non può che essere più cupo di prima, anche per via di alcuni episodi arbitrali che non sono andati giù alla Lazio. Il 190° confronto di sempre tra i due club coincide con l'86° successo rossonero, l'ottavo negli ultimi dieci precedenti. Il primo tempo è un brutto spot per la Serie A, con poche emozioni ed errori da entrambi i lati. I biancocelesti chiedono un rigore per l'uscita di Maignan su Castellanos. Nel secondo tempo, al 12' l’episodio che cambia la gara: Pellegrini (già ammonito) vedendo un proprio compagno a terra pensa che Pulisic interromperà la corsa ma non è così, e lo strattona. Con l'uomo in meno, la Lazio subisce e al 43' Okafor segna su una respinta in area. I minuti finali sono infuocati, con “gialli” a raffica e Di Bello che perde il controllo della gara, buttando fuori Marusic e Guendouzi.

