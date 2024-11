Il Milan a Monza non può frenare 

«La nostra squadra, se arriva con la testa giusta, le partite le fa sempre, dobbiamo creare noi l'atmosfera e lo spirito giusto»: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Il big match per i biancorossi arriva dopo un'ottima prova in casa dell'Atalanta, un Monza solido che per 70 minuti ha spaventato i nerazzurri: «Anche contro il Milan non deve mancare il coraggio che abbiamo avuto a Bergamo». La squadra di Nesta ha già dimostrato di poter dare fastidio alle grandi, mentre ha lasciato per strada qualche punto contro le dirette avversarie: «Però mi fa sempre piacere quando incontro il Milan o la Lazio. Leao? Quando si accende, si accende il Milan. È un giocatore strepitoso che si prende delle pause, ma che determina. Nel calcio moderno è tra quelli che fanno la differenza».

Qui Milan

«Se guardiamo i risultati dobbiamo vincere. Sarà una gara difficile ma dobbiamo iniziare a vincere anche fuori casa. Il Monza ha pareggiato con l'Inter e stava vincendo. È una squadra molto ben allenata. Per noi è una partita prioritaria. Il Milan merita questa vittoria dopo come ha lavorato questa settimana»: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca, «la squadra sta lavorando come una squadra. Non perde palla facilmente, capisce i momenti della partita. Dobbiamo migliorare difensivamente, ma anche in quel settore siamo in crescita».

