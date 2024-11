Il Milan a Bratislava con lo Slovan ultimo in classifica 

Prima delle squadre italiane, il Milan scende in campo oggi alle 18,45 per la quinta giornata della Champions e lo fa a Bratislava contro lo Slovan ultimo a quota zero: un’occasione che i rossoneri non possono perdere per incamerare tre punti e proseguire nella scalata verso i primi otto posti della classifica, che significano qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il tecnico Fonseca non avrà Morata, squalificato: dovrebbe giocare Abraham. «Sarà una sfida importante, abbiamo la possibilità di vincere le quattro partite che mancano», ha detto l’allenatore. Calabria potrebbe sostituire Emerson Royal (problemi a una caviglia) e Gabbia affiancare al centro della difesa uno tra Thiaw, Tomori e Pavlovic. In attacco c’è il dubbio tra Pulisic con Loftus Cheek o Chukwueze largo e Pulisic dietro Abraham.

Di sicuro servono un Hernandez che corra sulla fascia come sa fare lui e il miglior Leao: «Non pensavo diventasse così forte, in campo camminava e non sembrava avesse voglia di giocare», la stoccata di Juraj Kucka, ex rossonero («del Milan sono stato prima tifoso da bambino e poi giocatore») e oggi nallo Slovan. Passare il turno è fondamentale: per le casse del club e anche per il suo allenatore.

Probabili formazioni

Slovan Bratislava (4-2-3-1) : Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. Allenatore Weiss.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore Fonseca.

Arbitro : Josè Maria Sanchez (Spagna).

