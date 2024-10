Il miglior viatico per il Carbonia è la Coppa Italia 

Carbonia. C’è una competizione in cui il Carbonia da quasi una decina di anni si sente come nel giardino di casa propria. Roba sua, se non fosse che spesso l’ha persa ai calci di rigore esattamente un istante prima di sollevare il trofeo.

È un dettaglio (purtroppo enorme), ma resta il fatto che i minerari nella Coppa Italia di categoria si trovano a proprio agio. Mercoledì scorso, grazie all’1-1 allo Zoboli contro il Monastir (leader del campionato di Eccellenza) e in virtù del 2-1 conquistato all’andata in trasferta, hanno messo piede in semifinale per la terza volta nelle ultime quattro edizioni cui hanno preso parte. E diventano quattro volte su sei se si risale alle precedenti due competizioni nella categoria Promozione. Guai dunque sostenere che i biancoblù partecipino al torneo giusto per muovere le gambe, migliorare la resistenza e provare qualche schema: è da quasi dieci anni che arrivano sino in fondo. Poi o la va o la spacca, e purtroppo per i sulcitani le finali in gara secca si sono rivelate spesso un incubo.

Lo sono state le due di Promozione perse dagli undici metri contro Dorgalese e Bosa poco prima della salita in Eccellenza. Ma non appena messo piede nella massima categoria regionale, ecco la vittoria nell’edizione 2020 per 1-0 contro l’Atletico di Uri (anno in cui il Carbonia vinse per giunta pure il campionato salendo in Serie D). Nei due anni fra i professionisti le cose non sono andate bene: eliminazione ai primi turni.

Con la retrocessione in Eccellenza la Coppa Italia ha ricominciato a dare soddisfazioni. Nella stagione 2022-23 è arrivato il secondo posto con l’atroce sconfitta in finale ai calci di rigore contro il Budoni: il Carbonia vinceva 2-1 sino al minuto 120, poi nella serie dal dischetto ha sprecato il match-point sul 4-4. Nella stagione 2023-24 il club ha dovuto rinunciare alla competizione per un ritardo di preparazione e in questa edizione è approdata di nuovo fra le prime quattro: in semifinale se la vedrà con il Villasimius.

RIPRODUZIONE RISERVATA