Il miglior pane è “Su civraxu”  

Nuovo riconoscimento per il pane tradizionale di Villaurbana. Elena Lai, titolare del panificio “Pintau–su pani fattu in domu” ha ottenuto il riconoscimento di “Miglior pane tradizionale” nel corso del contest, organizzato a Nuoro dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc). Lai, nella categoria “pane tradizionale” ha presentato “su civraxu”, realizzato secondo tradizione. «Uno dei pani tipici di Villaurbana – commenta la vincitrice – uno di quelli che vendiamo maggiormente». Un riconoscimento alla qualità del prodotto tipico secondo una giuria composta da 6 persone. «Del nostro civraxu è stato apprezzato l’aspetto estetico ma soprattutto il profumo e la consistenza dovuta all’utilizzo esclusivo del lievito madre e di semole a chilometro zero» ha aggiunto. In gara sono state valutate diverse tipologie di pane, presentate da diverse zone della Sardegna, come il pane carasau o il coccoi. ( g.pa. )

