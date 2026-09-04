Il miele in mostra tra degustazioni, convegni e problemi 

A San Sperate torna la sagra del miele, giunta alla sua quarta edizione: un prodotto cresciuto esponenzialmente nel tempo e diventato fondamentale.

«Abbiamo registrato un aumento di hobbisti e di piccole e grandi aziende che producono reddito dall’apicoltura», il commento di Marcello Piras, assessore comunale all’Ambiente, «è una novità importante che coniuga rendita economica e benessere ambientale dei frutteti. Siamo fiduciosi di trasformare la Sagra in un punto di riferimento per il comparto apistico regionale, data l’importanza dei professionisti del settore che ogni anno presenziano ai nostri convegni».

Due giorni

Oggi e domani il paese farà da vetrina ai produttori e alle aziende apistiche con mostre, laboratori, convegni e musica. Il comparto quest’anno però lotta contro i danni provocati dal caldo anomalo: «L’aria rovente blocca il sistema di termoregolazione delle api, quest’anno sono state tantissime le segnalazioni di alveari completamente sciolti dal caldo e quasi un alveare su tre è morto di stenti», spiega Francesco Caboni, proprietario di una delle aziende apistiche principali in Sardegna: «La nostra cooperativa conta circa 6mila alveari e in un’annata normale raccogliamo tra i 1.200 e 1.500 quintali di miele ma quest’anno superiamo a stento i 700, circa il 50 per cento della produzione. Inoltre le alte temperature favoriscono i parassiti, che stanno diventando un grosso problema. La Regione deve prevedere un intervento pluriennale che affronti in maniera organica tutte le difficoltà che stiamo vivendo. E un appello va anche ai consumatori, perché scelgano miele sardo difendendo il lavoro degli apicoltori e impedendo che un comparto così importante in Sardegna scompaia».

Convegni

Interventi di cui si discuterà in uno dei due convegni in programma questo fine settimana nell’ex Municipio di via Risorgimento: oggi alle 8,30 si parlerà degli “interventi per il comparto apistico”, domani alla stessa ora di “miele, nutrizione e salute”.

Appuntamenti

La sagra, organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune, ospiterà laboratori per bambini e adulti e mostre come quella itinerante naturalistica al Museo del Crudo a cura dell’Agenzia Forestas. Non mancherà la vendita diretta negli stand e, domani al Giardino Megalitico, la degustazione di prodotti col miele. A seguire, musica e intrattenimento per tutte le età. «Il nostro paese aderisce alla rete di territori che danno origine e identità ai mieli italiani, interpreti di mete turistiche dove la storia, le tradizioni, l’arte e la cultura si uniscono al patrimonio gastronomico creando un itinerario turistico di rilevanza nazionale», ha sostenuto Diego Lisci, presidente della Pro Loco.

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