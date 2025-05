Il metodo Binaghi e «la tenacia dei sardi» 

«Sono scaramantico, un po’ come tutti. Un portafortuna? Sì, in effetti ho messo una cravatta verde il giorno della finale della Paolini. Nuova, il verde è il mio colore fortunato. Ho vinto, l’ho rimessa il giorno dopo e ho perso. Funziona meno di quanto sperassi». Il direttore de L’Unione Sarda e del tg di Videolina, Emanuele Dessì, in diretta tv costringe il boss delle racchette a svelare un vezzo, quasi una debolezza, dopo tre settimane in cui Angelo Binaghi si trasforma nel vero presidente del Consiglio, quello del Centrale. Potere, contatti, relazioni, quella tribuna e le serate col ponentino che diventa gelido quando il sole tramonta dietro Monte Mario diventano una passerella per esibire autorevolezza, esserci per contare, brillare della luce riflessa da quella poltrona che domina il manto rosso del campo più ambito d’Italia. Per capirci: mercoledì scorso Binaghi e il tennista più forte del mondo, Jannik Sinner, sono stati dal Papa, sabato il Capo dello Stato era in tribuna, proprio lì, al fianco di Binaghi, per godersi e poi celebrare il successo di Jasmine Paolini, mentre per la finale maschile il boss delle racchette era seduto fra il presidente della Camera e il ministro degli Esteri, ai suoi piedi i Maneskin. E intorno, la Roma della politica, della grande impresa, degli affari e quella più glamour, perché se non ci sei non conti.

Il metodo B.

Dire che sia andata bene, e anche oltre, è riduttivo. I campionati Internazionali Bnl di Roma, torneo Masters 1000 – ovvero che assegna mille punti al vincitore e quasi un milione di euro per la vittoria – hanno “spaccato”, cifre clamorose ben sopra le attese e che travolgono le inevitabili lamentele, perché in Italia qualsiasi cosa che funzioni attira odio e critiche anche da chi vende temperamatite. Intanto, il Grande Progetto sta partendo: mentre sono già in vendita i biglietti per l’edizione 2026, per quella del 2028 sarà pronta la copertura del campo Centrale, con 2 mila posti in più. Gli spettatori paganti in questa edizione sono stati 390 mila ma «siamo quasi al limite», dice l’ingegnere, sottolineando che «gli incassi hanno superato i 35 milioni». Ama ripeterlo, Binaghi, cresciuto al Tennis Club di Monte Urpinu, fondato a metà degli anni Sessanta dal padre Roberto, e al vertice della Federtennis (e padel) dal 2001: «Vogliamo rendere il tennis più popolare del calcio». Lo progetta, ci arriverà: «Lavoriamo per questo, abbiamo un mandato, credo che abbiamo delle ottime chances. Abbiamo giocatori che vincono, giovani, con una bella immagine. Abbiamo una federazione rampante, agile, che non ha lacci o lacciuoli e che quindi può decidere velocemente e cogliere tutte le opportunità. E abbiamo un momento di grande popolarità e di passione degli italiani che dobbiamo canalizzare cercando di portarli tutti in campo: a tennis, a padel e ora anche al pickleball».

C’è un metodo, che nel resto del mondo stanno studiando e cercando di importare: il metodo Binaghi, ovvero prendere una nazione che nel tennis era in Serie C e portarla ai vertici mondiali, gradualmente ma con decisioni forti, risanando le casse e soprattutto l’ambiente federale, facendo ripartire la formazione dei tecnici e coccolando i giocatori più promettenti. Per poi vincere tutto con le donne e adesso anche con gli uomini. Una crescita pazzesca che – fatti alla mano – sta minacciando (benevolmente?) il calcio. E una corposa spruzzata del fattore c., leggi la fortuna di scoprire alcuni talenti che ti crescono sotto casa. Figure belle, spendibili e sane, che fanno da traino a uno sport che prima era guardato dalla gente della strada quasi con disprezzo, mentre oggi negli uffici, nei bar e nella metro le persone parlano di tennis. Le maggiori testate giornalistiche internazionali, NYT compreso, hanno analizzato il metodo B., perché il tennis è planetario ed essere i primi del mondo attira l’attenzione di chi è rimasto indietro. Tutto questo, solo un paio d’anni fa, era semplicemente impensabile.

Resistenza

Ieri nell’intervista per il Tg di Videolina, Binaghi non si è nascosto: «Il segreto del successo? Ci vuole fortuna. Noi abbiamo trovato prima una generazione di campionesse straordinarie, adesso dei campioni, campioni e campionesse insieme. Il segreto è che noi siamo sardi testardi, anzi siamo testardi come i sardi, e quindi abbiamo portato avanti un progetto da vent’anni di rivoluzione totale della federazione». Tenacia casteddaia: «Hanno cercato di ammazzarci tutti, abbiamo resistito, siamo stati coerenti, raccogliendo risultati molto superiori a quelli che abbiamo sempre sognato». Ama correre, soprattutto da solo o con Giuseppe Macciotta, l’amico del cuore oggi al vertice dello Sport comunale, vanno anche in bici e probabilmente Binaghi non vuole perdere neanche quando non c’è nulla in palio. «Credo che più che fare cose più importanti, bisogna nella vita riuscire a fare nel miglior modo possibile le cose che uno ama, che gli piace fare. A me piace fare il presidente della Federtennis e anziché andare a fare cose magari di diverso tipo, in altre sedi, vorrei realizzare cose più importanti per il tennis». Già, la politica: Dessì ha provato, ieri, a trasportare Binaghi sul tema di qualcosa di più corposo rispetto a racchette e palline, seppure al vertice mondiale, ma la sua cautela è pari all’ambizione di crescere ancora: «Perché dovrei lasciare?». Non vuole correre per il Coni, ma certamente “piazzerà” un suo fedelissimo, non lo hanno convinto i suoi amici Riformatori, con una larga fetta del centrodestra accondiscendente, a combattere per la poltrona di governatore della Sardegna. Sarebbe un politico atipico, un decisionista poco incline alla trattativa e ipercinetico rispetto ai lacci e alle lentezze della mostruosa burocrazia fra Viale Trento e dintorni. Quindi, per ora, no su tutta la linea. In testa c’è solo Sinner, Parigi, il secondo Slam e poi Londra, l’erba di Wimbledon e la camicia bianca sotto il blazer blu.

Cagliari, cresci

Ha un legame talmente forte con la Sardegna, la città e una sardità che esibisce nell’accento mai celato, tale da dire la sua – con cognizione di causa – anche sulla squadra rossoblù. E’ un abbonato in tribuna e allora le sue critiche al vetriolo – nulla di nuovo – quando i rossoblù non viaggiano alla stessa velocità del servizio di Sinner, arrivano dal cuore di supporter: «Bravi, anche se stavamo cominciando ad avere qualche timore». Un consiglio: «Adesso il Cagliari deve pensare a vincere anziché a salvarsi sempre all’ultima giornata, bisogna ambire a fare sogni che magari prima non si aveva il coraggio di fare. Un po’ come abbiamo fatto noi nel tennis».

RIPRODUZIONE RISERVATA