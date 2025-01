Il meteo rinvia Barisardo-Nuorese 

Bari sardo. Per Nicola Ruggeri la partita con la Nuorese ha un sapore particolare. Ma lui, ex di turno con un passato da calciatore e da viceallenatore dei verdazzurri, dovrà attendere prima di incrociare il suo vecchio amore.

Il tecnico, che ha rianimato il Barisardo, scalpitava per guidare i suoi nella sfida di cartello prevista ieri e valida per la terza giornata di ritorno dell’Eccellenza: l’allerta rossa diramata dalla Protezione civile regionale però ha impedito che la sfida si giocasse. Così il Comitato regionale della Figc, una volta ricevuta l’ordinanza del Comune che per le condizioni meteo avverse disponeva la chiusura dello stadio Lixius, sede delle gare interne del Barisardo, non ha potuto far altro che rinviare l’evento e solo nei prossimi giorni comunicherà la data per il recupero.

Al netto delle previsioni e degli avvisi che invitavano alla prudenza, ieri pomeriggio nella cittadina è caduta una quantità d’acqua piuttosto limitata. In settimana il trequartista di casa Stefan Dimitrijevic aveva lanciato il guanto di sfida ai rivali, dichiarando che lui e i compagni volevano dare continuità ai due successi di fila con cui hanno aperto il girone di ritorno. Gli ogliastrini condividono l’ultimo posto in classifica con la Ferrini Cagliari, vittoriosa ieri col Calangianus e dunque con una gara in più. Dal canto suo la Nuorese di Ivan Cirinà non vuole perdere di vista i playoff: sono distanti 8 punti, ma c’è un intero girone da giocare.

