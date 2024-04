Il meteo non spaventa gli appassionati di trekking 

Ponte di Pasqua 2024 sostanzialmente positivo, a Baunei e dintorni, nonostante le previsioni meteo non invitanti. Con una netta preponderanza di visitatori sardi, a conferma del fatto che il turismo di prossimità, soprattutto in bassa stagione, rappresenta sempre un valore aggiunto. Meta della gita fuori porta per centinaia di turisti è stato anche quest’anno l’altopiano di Golgo, preso d’assalto sin dalla mattinata, soprattutto dai tanti escursionisti che hanno deciso di raggiungere Cala Goloritzè anche se le condizioni meteo non erano delle migliori. In occasione delle festività pasquali è stato riattivato il sistema di prenotazione tramite app (massimo 250 persone contemporaneamente) e il controllo ticket all’ingresso del sentiero, a fianco del parcheggio in località “Su Porteddu”. «Il pienone registrato a Goloritzè ci fa ben sperare per la stagione che si è appena aperta – rimarca il sindaco di Baunei Stefano Monni – e ci fa piacere constatare che tanti operatori turistici si sono attivati al meglio per il ponte pasquale». Numeri positivi anche nei ristoranti che nei giorni scorsi hanno hanno aperto ufficialmente, nell’altopiano di Golgo, a Pedra Longa e nei centri abitati di Baunei e Santa Maria Navarrese.

