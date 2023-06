Il meteo non ferma i visitatori,  5.600 le presenze nel weekend 

Nonostante la pioggia che domenica mattina ha costretto a chiudere i siti all’aperto, sono stati tanti i visitatori che lo scorso fine settimana sono andati in giro tra chiese antiche, fortini e case campidanesi in occasione dell’edizione quartese di Monumenti aperti. In tutto 5.600 con presenze massicce soprattutto laddove erano stati organizzati concerti e iniziative.

Folla alla chiesetta di Sant’Efisio dove gli alunni dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Porcu Satta hanno stupito i presenti cantando e suonando gli strumenti. Il suono dell’arpa della piccola Marianna, 10 anni, ha invece avvolto la suggestiva atmosfera di Casa Murgia Casanova in via XX Settembre. Qui, guidati dal preparatissimo padrone di casa Marino Murgia, i visitatori hanno potuto scoprire i segreti degli alveari grazie alla presenza di un apicoltore e assistere alla preparazione del pane e della fregola, ammirando poi le stanze e il magazzino della vecchia casa. Concerti e visite guidate anche all’ex Montegranatico e a Sa dom’e Farra. Tra i siti più visitati anche la casa del miracolo di Sant’Ignazio da Laconi, Casa Denotti Falqui.

E in tanti si sono spinti anche nel litorale: dal Nuraghe Diana, purtroppo poi chiuso domenica per via dell’allagamento, alla villa Romana. Il Comitato di Margine Rosso, l’Assfort Sardegna e gli Scout Quartu 1 hanno guidato i visitatori alla scoperta dei fortini, raccontando la loro storia per un tuffo nel passato mentre la Pro loco era presente alla torre di Foxi.

