Il metano è più vicino «Ma la dorsale sarda resta indispensabile» 

Il gas arriverà in Sardegna, agli stessi prezzi del Continente. La certezza della metanizzazione, con annessa perequazione, è scritta nella bozza di Dpcm che la Regione ha concordato con il ministero dell’Ambiente (Mase). L’assessore all’Industria, Emanuele Cani, parla di «grande passo avanti fatto». Prudenti, invece, i sindacati, «pronti all’incontro con la Giunta», fanno sapere Cgil e Cisl, per chiarire «i punti che meritano un supplemento di verifica». Su tutti l’applicazione del principio di equità.

Le coordinate

Il Dpcm darà gli indirizzi sulla gassificazione della Sardegna. Con un pacchetto di novità i cui contorni si stanno facendo più chiari in queste ore. Intanto: la dorsale sarda del metano tramonta definitivamente. Non era prevista nemmeno nel decreto che nel 2022 la Giunta di Christian Solinas aveva portato al Tar, lamentando «il mancato coinvolgimento della comunità sarda», sottolineano dagli uffici dell’Industria. Quel giudizio non è concluso (il ricorso della Regione è all’esame del Consiglio di Stato). Ma il ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin ha deciso di concordare un’accelerata che mette insieme la linea del Movimento Cinque Stelle di Alessandra Todde e quella del Pd di Cani. Quindi, sì alla gassificazione perequata ma con una mezza dorsale.

Il progetto

I tubi partiranno da Oristano. Perché – e questa è la seconda novità – il pescaggio ridotto a Portovesme non permetterebbe l’attracco delle Fsru, i gassificatori galleggianti per lo stoccaggio della materia prima. Vuol dire che si punta su Oristano, dove invece i fondali hanno le misure giuste per l’approdo di queste piattaforme. Il metano arriverebbe nel Sulcis con una deviazione rispetto alla condotta da realizzare verso Cagliari. Se ne occuperebbe Enura, impresa comune tra Snam e Sgi. Diventa invece un’incognita la realizzazione del secondo Fsru sardo a Porto Torres. Dietro ci potrebbero essere ragioni economiche. Di contenimento dei costi.

Prima perplessità

Le perplessità dei confederali partono dalla dorsale completa, senza la quale il trasporto del metano avverrebbe in parte su gomma. Anche perché – e questa è la terza novità – la bozza di Dpcm prevede di far arrivare il gas nelle case dei sardi solo in quei Comuni dove esistono le reti urbane. «Tutti gli altri (al momento non c’è un conteggio preciso) dovranno utilizzare fonti energetiche alternative, a cominciare da quelle rinnovabili», è il ragionamento che si fa in Regione. Dice Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl Sardegna: «Il Dpcm non va totalmente nella direzione auspicata. Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di realizzare la dorsale, anche immaginando l’utilizzo per lo sfruttamento dell’idrogeno. Trasporto su gomma significa poi un aumento del traffico non certo auspicabile».

L’altra osservazione

Dalla Filctem Cgil, il segretario Francesco Garau sottolinea: «La nostra preoccupazione riguarda il Nord Sardegna. Il Dpcm, al momento, non dà garanzie sul fatto che Terna avvii la cosiddetta asta di capacità, necessaria a convertire la centrale di Fiume Santo». E qui poggia la quarta novità del decreto. A Porto Torres è sì previsto il secondo Fsru, ma solo a patto che si proceda con la transizione energetica. Ciò che implica un preciso percorso autorizzativo. «Solleciteremo chiarimenti alla Regione. Anche perché sullo sfruttamento dell’idrogeno noi riteniamo che si debba partire dai tre poli industriali di Cagliari, Sulcis e Porto Torres. È certamente positiva la mini dorsale verso il Sud dell’Isola».

La Giunta

La bozza di Dpcm è arrivata dopo settimane di interlocuzioni serrate con il Mase. Uno dei nodi riguarda proprio Porto Torres, dove l’obiettivo è ottenere il via libera al Fsru senza condizioni. Un’altra mediazione è relativa allo stop nella realizzazione di reti del gas cittadine. «In queste ore – fa sapere Cani – stiamo facendo approfondimenti su aspetti di dettaglio, in vista della valutazione conclusiva». Anche perché non è ancora nero su bianco nemmeno la perequazione per il gas trasportato su gomma. «Un obiettivo invece irrinunciabile per la Regione. I sardi devono utilizzare il metano a condizioni uguali rispetto al resto d’Italia».

