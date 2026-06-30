Il metano arriva nelle case 

Il via libera del Consiglio comunale agli usi civici, approvato alcune settimane fa e necessario per realizzare il deposito di gas naturale liquefatto, apre la strada all’arrivo del metano nella rete cittadina. Dalla primavera del 2027 le 3.100 utenze oggi alimentate ad aria propanata potranno contare su un risparmio in bolletta che, per la società Medea, può arrivare al 30 per cento, grazie alla conversione della rete annunciata ieri dalla società insieme all’amministrazione comunale. Medea investirà 5 milioni di euro per trasformare i 103 chilometri della rete di distribuzione e realizzare il deposito criogenico a Pratosardo che alimenterà il sistema con gas naturale. Terminati i lavori, l’attuale aria propanata sarà definitivamente dismessa.

Cambio gratuito

Per i nuoresi già allacciati il passaggio sarà completamente gratuito. Medea provvederà agli adeguamenti degli impianti interni, alle eventuali modifiche degli apparecchi domestici, all’accertamento documentale e all’attivazione della fornitura. L’unico passaggio richiesto ai cittadini sarà la sottoscrizione di un nuovo contratto con una società di vendita del metano, diversa da Medea che è il gestore della rete, prima dello switch off previsto tra marzo e aprile del 2027. Chi non sceglierà un fornitore non potrà continuare a utilizzare la rete: con la cessazione della distribuzione di aria propanata il contatore sarà disattivato. Per i nuovi clienti è invece prevista una promozione che comprende l’allacciamento gratuito e incentivi fino a 1.300 euro: 700 euro per l’installazione di una nuova caldaia o la sostituzione di vecchi impianti e altri 600 euro, distribuiti nei primi tre anni di fornitura.

Attesa lunga 20 anni

I contattori “consumeranno” di più in termine di volume, perché il metano ha un potere calorico inferiore all’aria propanata - hanno spiegato da Medea -, ma il metano consentirà comunque un risparmio tra il 20 e il 30 per cento rispetto all’attuale sistema, anche in vista dell’equiparazione delle tariffe della Sardegna a quelle del resto d’Italia prevista dal Dpcm dedicato all’Isola. L’azienda, che oggi serve circa 55mila utenti in 116 comuni sardi, punta anche a raddoppiare le utenze a Nuoro. Soddisfatti il sindaco Emiliano Fenu, l’assessora Mariangela Crabolu e l’amministratore delegato di Medea, Ruggero Bimbatti, che ieri erano affiancati da Gianfranco Zola, il campione testimonial della società. «È un’opera attesa da oltre vent’anni - ha detto Fenu - che renderà Nuoro più competitiva e offrirà nuove opportunità alle famiglie e alle attività economiche». Per Crabolu il progetto «colma una storica lacuna infrastrutturale e mette la città nelle condizioni di avere un servizio moderno e competitivo».

Bimbatti ha parlato di «un cambio di passo decisivo per l’evoluzione energetica della città», mentre Zola ha ricordato il suo legame con Nuoro dove mosse i primi passi della sua grande carriera calcistica: «Se questa scelta può portare vantaggi economici e ambientali ai cittadini, sono felice di sostenerla».

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