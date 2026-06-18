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Preda Longa
19 giugno 2026 alle 00:31

Il metano arriva in città: c’è la firma 

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Prosegue l'iter che porterà alla conversione della rete cittadina del gas da aria propanata a metano. Nella giornata di ieri è stato formalmente sottoscritto il contratto tra il Comune di Nuoro e Medea spa per la concessione dell’area in località Preda Longa destinata alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al progetto di metanizzazione della città. A firmare l’atto, alla presenza del sindaco Emiliano Fenu e dell’assessora all’Agricoltura Mariangela Crabolu, sono stati la rappresentante del Comune, la responsabile del Servizio patrimonio Maria Cristina Murdeu e il rappresentante della società Gianluca Locci con il segretario generale dell’ente, Vincenzo Zanzarella, in qualità di ufficiale rogante. Con la firma dell’atto si è data concreta attuazione alla deliberazione approvata dal Consiglio comunale che aveva disposto la sospensione dell’uso civico su 6.148 metri quadrati di terreno da concedere in diritto di superficie alla società concessionaria del servizio.

L’accordo prevede una concessione della durata di 20 anni, non tacitamente rinnovabile, con un corrispettivo annuo di 16.907 euro a favore del Comune. «La firma del contratto segna un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per Nuoro», ha dichiarato il sindaco Fenu.
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