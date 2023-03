Il mesto tour tra i siti abbandonati 

Partendo dalle indicazioni minime, per consentire alla coppia di romani davanti al cancello dell’altra torre (quella dell’Elefante), di trovare la biglietteria: nascosta in una stanza anonima e senza alcun cartello nelle scalette di Santa Croce. Qualora la trovassero, si sentirebbero spiegare dalla signorina alla scrivania che l’apertura è parziale. Perché dopo anni di lotta contro i tarli e la burocrazia che l’hanno resa a lungo inaccessibile, la terrazza all’ultimo piano è ancora blindata.

Sembra quasi paradossale quella scritta appiccicata all’infopoint perennemente chiuso di piazza Indipendenza: “Cagliari-Sardegna, capitale europea della cultura città candidata 2019”. Se ci fosse un essere umano potrebbe almeno raccontare a voce la storia della torre pisana - inaccessibile da dicembre 2016 -, che con i suoi 360 metri svetta sulla città. Dei tempi in cui era adibita a carcere, per poi essere usata come osservatorio astronomico e oggi triste specchio di una città maltrattata da chi dovrebbe promuoverla.

Peter, armato di cartina e capellino dei Lakers, ha il fiatone e lo sguardo deluso. “Chiuso per esecuzione lavori”, informa il cartello all’ingresso della Torre di San Pancrazio. Così non gli resta che immaginare il panorama mozzafiato che regalerebbe il punto più alto di Cagliari. Toccherà fare altrettanto a un qualsiasi straniero che decidesse di far visita al capoluogo sardo in un sabato qualunque, seguendo le indicazioni - quando si leggono - degli itinerari culturali pedonali proposti dal comune. Tour che, al netto degli annunci - di amministrazioni bipartisan – procedono tra degrado, chiusure totali o parziali e un’incuria che non ha pietà neanche della storia.

Peter, armato di cartina e capellino dei Lakers, ha il fiatone e lo sguardo deluso. “Chiuso per esecuzione lavori”, informa il cartello all’ingresso della Torre di San Pancrazio. Così non gli resta che immaginare il panorama mozzafiato che regalerebbe il punto più alto di Cagliari. Toccherà fare altrettanto a un qualsiasi straniero che decidesse di far visita al capoluogo sardo in un sabato qualunque, seguendo le indicazioni - quando si leggono - degli itinerari culturali pedonali proposti dal comune. Tour che, al netto degli annunci - di amministrazioni bipartisan – procedono tra degrado, chiusure totali o parziali e un’incuria che non ha pietà neanche della storia.

Le torri (quasi) gemelle

Sembra quasi paradossale quella scritta appiccicata all’infopoint perennemente chiuso di piazza Indipendenza: “Cagliari-Sardegna, capitale europea della cultura città candidata 2019”. Se ci fosse un essere umano potrebbe almeno raccontare a voce la storia della torre pisana - inaccessibile da dicembre 2016 -, che con i suoi 360 metri svetta sulla città. Dei tempi in cui era adibita a carcere, per poi essere usata come osservatorio astronomico e oggi triste specchio di una città maltrattata da chi dovrebbe promuoverla.

Partendo dalle indicazioni minime, per consentire alla coppia di romani davanti al cancello dell’altra torre (quella dell’Elefante), di trovare la biglietteria: nascosta in una stanza anonima e senza alcun cartello nelle scalette di Santa Croce. Qualora la trovassero, si sentirebbero spiegare dalla signorina alla scrivania che l’apertura è parziale. Perché dopo anni di lotta contro i tarli e la burocrazia che l’hanno resa a lungo inaccessibile, la terrazza all’ultimo piano è ancora blindata.

Romani maltrattati

Nell’ingresso posteriore qualcuno ha divelto le sbarre di ferro del muro di cinta del glorioso anfiteatro, pensando bene di realizzare un’area gatti, in attesa anche loro che ripartano i concerti. Poco distante, tra i rifiuti cresciuti tra gli alberi, spicca uno stendibiancheria che se non risale all’epoca romana poco ci manca. Dall’altro lato non è che vada granché meglio. Il cartello a sfondo nero che dovrebbe promuovere “Il più importante tra gli edifici pubblici della Sardegna” è indecoroso, e non invoglia nemmeno a spendere 3 euro per percorrere pochi metri all’interno. «La visita è parziale, purtroppo c’è un cantiere un po’ duraturo, non si sa quando finirà», dice sconsolato il giovane al gabbiotto. Il resto della storia, quella decisamente ingloriosa, la si legge nel pannello del Comune: “Lavori di riqualificazione e restauro. Consegna: 23 marzo 2016; durata: 540 giorni”, che tra promesse e accuse bipartisan sono arrivati a quota 2551.

Non va meglio alla vicina villa di Tigellio, sempre dell’epoca romana, ugualmente maltrattata e blindata. “Interventi di valorizzazione del sito”, si legge su sfondo amaranto. Dietro s’intravede uno sdraio da giardino di plastica verde, reti metalliche, una sedia sbilenca e pezzi di ferro mangiati dalla ruggine. Tutt’attorno un tripudio di margherite fuori controllo, fermate dal cancello chiuso col lucchetto che non vede manutenzione da parecchio.

Degrado con vista

Ci vogliono centosettanta gradini per raggiungere la maestosa terrazza Umberto I, e scoprire che non c’è neanche un rudimentale cartello dedicato al Bastione di Saint Remy. Forse per la vergogna dello stato pietoso in cui versa. Tra l’inciviltà dei vandali e l’immobilismo di chi potrebbe e dovrebbe restituire decoro a uno dei punti più suggestivi della città. E anche le fresche rassicurazioni riguardo al vicino Bastione di Santa Caterina non cambiano il presente: l’area è ancora imprigionata nella struttura metallica che delimita il cantiere. Anche qui due cartelli, ormai illeggibili, accentuano il senso di abbandono.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata