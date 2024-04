Il mesto addio del sant’elena 

Sant’Elena 3

Ossese 4

Sant’Elena (4-3-3) : Celli, Minerba (38’ st Onnis), Ibba, Niang, Angiargia, Pinna, Anedda (26’ st Saba), Pilleri (19’ st Delogu), Floris, Mi. Fadda, Piroddi. In panchina Fortuna, Giancarli, Moro, Pilloni, Mura, Carta. Allenatore Isoni.

Ossese (4-3-3) : Cherchi, Ubertazzi (22’ st Mudadu), Madeddu, A. Sechi (19’ pt Vita), Llanos, Fancellu, Mainardi (29’ st Oggiano), Tanda, Gueli, Bah (26’ st Onganìa), Scanu. In panchina An. Sechi, Contini, Ma. Fadda, Puggioni, Villa. Allenatore M. Fadda.

Arbitro : Granillo di Napoli.

Reti : pt 11’ Tanda; st 31’, 40’ e 47’ Saba, 33’ Onganìa, 38’ Oggiano (r), 49’ Mudadu.

Note : ammoniti Pilleri, Tanda, Vita. Recupero 3’ pt, 6’ st.

L’Ossese batte in extremis il Sant’Elena per 4-3 dopo una partita al cardiopalma garantendosi la possibilità di disputare i playoff. Per i quartesi, invece, la sconfitta decreta la retrocessione in Promozione. I biancoverdi abbandonano dopo quattro stagioni il massimo campionato regionale.

Cronaca

Gli ospiti cominciano bene e all’11’ Tanda sblocca il match su un rimpallo in area. I quartesi reagiscono con il tiro di Floris al 16’. La partita è equilibrata, ci sono occasioni da entrambe le parti, ma il primo tempo si chiude sullo 0-1. Nella prima mezz’ora della ripresa la formazione di Fadda aumenta il pressing, anche se al 53’ i quartesi sfiorano l’1-1, su corner, con la zuccata di Angiargia. Al 76’ arriva il pareggio di Saba, classe ’05, subentrato ad Anedda. Dopo neanche due minuti l’Ossese torna nuovamente avanti con la rete di Onganìa. E all’83’ Oggiano segna su rigore il 3-1. La partita sembra ormai chiusa ma Saba accorcia le distanze all’85’. Poi pareggia al 92’, siglando la sua personale tripletta. Il 3-3 sembra scritto ma Mudadu, al 94’, segna e regala tre punti pesanti all’Ossese.

Grande delusione

«Non ci aspettavamo di disputare una stagione del genere», spiega il vicepresidente del club quartese Stefano Melis, «abbiamo sbagliato qualcosa e provato rimediare con una soluzione interna, dando forse un compito troppo difficile a Vignati. Con l’arrivo di Rinino c’è stato un evidente miglioramento. Anche in questa partita abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, malgrado la sfortuna che ci ha condizionato per tutta l’annata. L’anno prossimo si punterà sui giovani e su quei giocatori che vogliono rimanere al Sant’Elena». Nonostante l’epilogo, il tecnico Maurizio Rinino (ieri squalificato) è soddisfatto per l’atteggiamento mostrato: «Dispiace per il verdetto. Per il gioco espresso in questi ultimi mesi i ragazzi non meritano la retrocessione. Ho trovato un gruppo eccezionale, dal punto di vista tecnico e umano».

