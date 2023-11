Lo chiamano “il Messi della finanza” e il presidente eletto Javier Milei lo ha scelto come futuro ministro dell’Economia con il compito di riequilibrare le dissestate finanze statali dell’Argentina. Luis Caputo è ritenuto unanimemente uno specialista in mercati finanziari, un trader come si dice in gergo, e la sua scelta è percepita quindi come un indizio che il piano di risanamento fiscale si baserà oltre che sui tagli alla spesa anche sulla ricerca di finanziamento estero.