Il messaggio pacifista dei giovani muralisti 

Un carrarmato stilizzato che spara fiori sulla parola “pace”: è il murale, che ora abbellisce il muro esterno della scuola media, con cui si è concluso trionfalmente il progetto gratuito “Street art e graffiti” fortemente voluto dall’amministrazione per regalare occasioni di formazione e divertimento a ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. L’attività, parte del progetto educativo “Estate per tutti 2024”, ha coinvolto gli assessorati alle Politiche Giovanili ed ai Servizi Sociali ed ha visto protagonisti 11 ragazzi che hanno seguito lezioni e laboratori pratici con l’artista Mariano Caredda. «Contento - dice l’artista - e sorpreso dato che le ragazze erano più dei ragazzi. Abbiamo anche scoperto dei talenti finora nascosti, e dire che la maggior parte dei ragazzi ha iniziato senza saper neanche disegnare». Soddisfatta anche l’assessora alle Politiche giovanili Arianna Porcu: «Oltre all’espressione della creatività dei ragazzi, l’obiettivo era anche quello di favorire aggregazione e scambio interpersonale, direi che è stato centrato». Tra gli 11 protagonisti c’era Riccardo Fadda, 14 anni: «Amo disegnare e volevo avvicinarmi ad un mondo per me nuovo. Bello stare in un gruppo in cui ci conoscevamo tutti». Timidissima Rossella Corso: «Bellissima esperienza, speriamo che si possa ripetere». (s. f.)

