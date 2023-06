Il messaggio di Bezzecchi 

Sulla pista che fino al 2021 lo ha visto vincere 11 volte in altrettante partenze, è iniziato male il fine settimana di Marc Marquez. In Germania qualcosa non deve aver funzionato nella messa a punto della sua Honda tra la prima sessione delle libere (terminata con il secondo tempo) e la successiva. Lo spagnolo ha letteralmente litigato con la moto per un'ora - al punto, dopo una brutta imbarcata, da mostrarle il medio, scena ripresa dalla telecamera all'interno del cupolino - e, dopo aver più volte rischiato di cadere, a pochi minuti dalla fine ha effettivamente perso l'anteriore in staccata. Una banale scivolata, se la moto non avesse centrato la Ducati dell'incolpevole Johan Zarco, staccandole tutto l'avantreno. Il francese - migliore della FP1 - ha rischiato di rimetterci la gamba destra. Per fortuna non è stato colpito ed è tornato al box scosso illeso.

Ducati al top

Della scarsa vena di Marquez (che oggi dovrà superare la tagliola della Q1) sulla “sua” pista, ha approfittato Marco Bezzecchi, primo inseguitore di Francesco Bagnaia nel mondiale MotoGP. Nelle seconde libere, quasi un antipasto delle qualifiche, il riminese portacolori Ducati e del team VR46 ha strappato il miglior tempo (1'20"271), 40 millesimi meglio di Jorge Martin (Ducati Pramac) e 81 dell'Aprilia di Aleix Espargaro. Quarto Bagnaia a un decimo: nei migliori 10 tanti italiani e ben sette Ducati.

Oggi dalle 10.05, le terze prove libere, quindi le qualifiche della MotoGp. Alle 14.55 la Sprint race. Domani le gare con i soliti orari: alle 11 la Moto3, alle 12.20 la Moto2 e alle 14 la MotoGp.

