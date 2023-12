Il messaggio di Baturi: «Viviamo in pace» 

Una ritrovata fiducia nella vita, pensando al futuro senza paura, ma con il desiderio di plasmarlo. Un Natale di speranza e rinascita, ma anche di riflessione per chi non conosce giorni di festa, per chi vive in povertà e nei Paesi lacerati dalla guerra. È l’augurio che l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, ha voluto mandare ai cagliaritani e ai sardi alla vigilia del 25 dicembre.

Il discorso

«La Sardegna – ha detto il monsignore – vive una condizione particolare, è un’Isola bellissima e ricca di storia, cultura e solidarietà. Inutile però nascondere che, anche per i tanti e le tante giovani, il futuro appare incerto». Baturi ha quindi ricordato che «il Natale viene a dirci di non avere paura della nostra realtà, di continuare a nutrire grande attesa e grandi desideri, pur restando ancorati a questa realtà cristiana e popolare. Dentro una solidarietà fattiva è possibile incontrare altri compagni di viaggio e trovare risorse per costruire un futuro migliore».

La speranza

Ma per Baturi il Natale deve essere anche un’esortazione alla riflessione verso chi è meno fortunato: «Gli angeli sono annunciatori di pace; violenza e guerra non possono e non devono diventare un’abitudine. Il Natale deve aiutarci a recuperare il senso della solidarietà». Baturi ha poi ricordato le invocazioni di Papa Francesco per un immediato cessate il fuoco: «Non possiamo girarci dall’altra parte, il Mediterraneo è qui. Continuiamo a pregare e a implorare la pace, a trasmettere con lungimiranza e costanza ai nostri giovani un'educazione alla pace».

Senso di comunità

Ieri il vescovo di Cagliari ha aperto le porte dell’Episcopio ai fedeli, per un augurio e un abbraccio. «Per me è naturale ci sia questo incontro, questa vicinanza. Ci si scambia gli auguri, la gioia e ci si augura appunto un futuro migliore. Il mio personale desiderio è che questa sia sempre di più la casa dei cagliaritani», ha detto Baturi mentre mostrava due presepi. Uno l’hanno spedito da Napoli, l’altro l’hanno realizzato i ragazzi minori non accompagnati arrivati in Sardegna su un barcone. E infatti nella loro rappresentazione del Natale anche Gesù giunge dal mare, su una barca costruita utilizzando legno di pino.

Lunga fila

Tanti i cagliaritani e i fedeli che hanno aspettato il proprio turno per quel messaggio di affetto. Come Antonio Delogu: «Il vescovo è una persona speciale, vicina alla gente. Ci ha detto di lavorare insieme per la pace e per far crescere la comunione tra cristiani e le parrocchie». Anche Pierangelo Sessini, un altro cittadino che non è voluto mancare all’incontro con Baturi, ha colto l’occasione per salutare il monsignore e ringraziarlo per la sua attività.

Le fedi di tutti

Presente anche una rappresentanza della comunità ortodossa a Cagliari. Tra loro Svetlana e Olga, ucraina la prima, russa la seconda, che prese per mano – davanti al vescovo - hanno intonato i canti della tradizione natalizia. «Si può vivere in pace sia Russia che in Ucraina, tra di noi non c’è rancore, abbiamo sempre vissuto in amicizia. Dio non ha nemici, sulla terra ha solo figli», hanno detto. «Chiediamo sante preghiere per la pace e far finire la guerra non solo in Ucraina. Vogliamo pregare, vogliamo stare tutti bene e vivere in pace», ha aggiunto Padre Nicola, parroco della chiesa ortodossa in città.

La solidarietà

Nell’Episcopio c’era pure Giovanni Aloe, responsabile regionale scout Agesci. «Questo incontro – ha detto – è stata la conferma di quanto il nostro vescovo sia sempre attento alle realtà associative, di quanto viva la comunità. Le sue porte sono sempre aperte e questo è molto positivo per tutti, soprattutto in questo periodo in cui c’è bisogno di dare risposte alle famiglie». Aloe ha infine ricordato il costante impegno che la propria associazione garantisce, insieme alla Chiesa, nella vita delle persone.

