VaiOnline
Via Monsignor Cogoni.
29 gennaio 2026 alle 00:45

Il messaggio della pastorale sociale e del lavoro per le piccole comunità contro lo spopolamento   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La Chiesa parla alle piccole comunità della Sardegna con la propria pastorale sociale e del lavoro chiedendo alle comunità di mettersi in cammino, di ripartire. Ed è una parola di speranza, che richiede però alle persone una rinnovata partecipazione, un nuovo protagonismo nell’attenzione al bene comune della comunità stessa». Sono le parole dell’Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, nel presentare la pastorale in programma oggi nella sala Benedetto del seminario Arcivescovile dalle 16,30 (e venerdì ad Alghero) alla presenza del direttore dell’Ufficio nazionale di Pastorale Sociale e del Lavoro, don Bruno Bignami.

«Queste due iniziative di pastorale vogliono parlare alle comunità, alle persone prima che ai politici, ai rappresentanti del mondo delle imprese e dei sindacati dei lavoratori, del mondo scolastico, del mondo accademico e alla società civile in generale», ha aggiunto Gilberto Marras, direttore dell’Ufficio regionale di Pastorale Sociale e del Lavoro. Diverse le testimonianze e gli interventi in programma oggi: verrà distribuita anche una copia del volume “Al cuore della Democrazia”, con le relazioni nel corso della 50esima Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, tenutasi nel luglio del 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Minori e social: vietateli anzi no

l Marci, Tabasso
Generazione zeta

«Vi stupirà, eppure alle Medie  sul cellulare non sgarra nessuno»

I preadolescenti digitali visti dal collaboratore scolastico 
Celestino Tabasso
EDITORIA

Trent’anni con Il Foglio: «Informare e combattere ogni forma di estremismo»

Il direttore Claudio Cerasa ripercorre la storia e i successi dell’elefantino 
Massimiliano Rais
il caso

Referendum, il Tar conferma le date

Bocciato il ricorso dei comitati che volevano un rinvio: si voterà il 22 e il 23 marzo 
Caltanissetta

Meloni a Niscemi: «Subito gli indennizzi»

La premier nel paese devastato dalla frana: non dovrà aspettare decenni 