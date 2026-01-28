Il messaggio della pastorale sociale e del lavoro per le piccole comunità contro lo spopolamento   

«La Chiesa parla alle piccole comunità della Sardegna con la propria pastorale sociale e del lavoro chiedendo alle comunità di mettersi in cammino, di ripartire. Ed è una parola di speranza, che richiede però alle persone una rinnovata partecipazione, un nuovo protagonismo nell’attenzione al bene comune della comunità stessa». Sono le parole dell’Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, nel presentare la pastorale in programma oggi nella sala Benedetto del seminario Arcivescovile dalle 16,30 (e venerdì ad Alghero) alla presenza del direttore dell’Ufficio nazionale di Pastorale Sociale e del Lavoro, don Bruno Bignami.

«Queste due iniziative di pastorale vogliono parlare alle comunità, alle persone prima che ai politici, ai rappresentanti del mondo delle imprese e dei sindacati dei lavoratori, del mondo scolastico, del mondo accademico e alla società civile in generale», ha aggiunto Gilberto Marras, direttore dell’Ufficio regionale di Pastorale Sociale e del Lavoro. Diverse le testimonianze e gli interventi in programma oggi: verrà distribuita anche una copia del volume “Al cuore della Democrazia”, con le relazioni nel corso della 50esima Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, tenutasi nel luglio del 2024.

